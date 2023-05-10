أفضل نوع من الصيام المتقطع مع اتباع حمية البحر الأبيض المتوسط

من بين العديد من أنواع الصيام المتقطع، تعمل نسبة 16: 8 بشكل أفضل مع حمية البحر الأبيض المتوسط، إنه ينطوي على تناول الطعام في نافذة مدتها ثماني ساعات، يليها صيام لمدة 16 ساعة.

ووفقًا لموقع "hindustantimes" يمنحك هذا النظام تقليل فترة تناول الطعام إلى ثماني ساعات متسعًا من الوقت لاتباع نظام غذائي يحتوي على أطعمة متنوعة ومليئة بالعناصر الغذائية، أفضل جزء هو أن تأكل الأطعمة المفضلة لديك مع التخلص من الوزن الزائد أيضًا.

كيف يساعد الصيام المتقطع حمية البحر الأبيض المتوسط؟

يعد الصيام المتقطع أمرًا بالغ الأهمية في مساعدة نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي لأنه يساعدك على الالتزام به على المدى الطويل، مما يؤدي إلى تحسين النتائج الصحية، علاوة على ذلك، مع نوافذ الأكل والصيام المؤكدة، كما يعزز الصيام المتقطع الهيكل والانضباط، هذا يجعل من السهل الالتزام بنظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي والحد من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية.

بينما يساعد الصيام المتقطع ، فإن نجاح حمية البحر الأبيض المتوسط ​​لا يعتمد عليه. النظام الغذائي غني بالأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية ، بما في ذلك الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والدهون الصحية. نظرًا لعدم احتوائه على أطعمة مصنعة ، فإنه لا يحتوي على سكريات مضافة أو صوديوم أو دهون مشبعة.

علاوة على ذلك ، بسبب الأكل المقيّد بالوقت ، يمكن أن يقلل الصيام المتقطع من استهلاك السعرات الحرارية بنسبة تصل إلى 60٪.

فيما يلي الفوائد الصحية للجمع بين حمية البحر الأبيض المتوسط ​​والصيام المتقطع:

تشير الدراسات إلى أن الجمع بين هذه الأساليب يمكن أن يساعدك في تحقيق خسارة أكبر للوزن ونسبة دهون محسّنة في الجسم أكثر من أي ممارسة على حدة.

تشتهر حمية البحر الأبيض المتوسط ​​بأنها صحية للقلب ويرجع ذلك أساسًا إلى طبيعتها النباتية بشكل رئيسي.

يساعد في الوقاية من أمراض الشرايين التاجية وأمراض القلب والأوعية الدموية ويعزز صحة القلب بشكل عام. وبالمثل ، يساعد الصيام المتقطع على خفض مستويات الكوليسترول وضغط الدم ، مما يقي من الإصابة بأمراض القلب. من خلال الجمع بين كلا النهجين ، فإنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ارتبطت حمية البحر الأبيض المتوسط ​​بتقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف. كما أنه يساعد على تحسين الوظيفة الإدراكية ويقلل من الالتهاب. من ناحية أخرى ، يقلل الصيام المتقطع تلف الدماغ عن طريق توليد خلايا دماغية جديدة استجابة للتوتر، يساعد الجمع بين كلتا العمليتين في تقليل مخاطر الإعاقات المعرفية المرتبطة بالعمر مثل الخرف ومرض الزهايمر.

إذا كان اتباع نظام غذائي متوسطي يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 يمكن أن يساعد الصيام في تحسين مقاومة الأنسولين ، بينما يساعد نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي الصحي في تنظيم السكر.

يمكن أن يساعد الصيام واتباع نظام غذائي صحي متوسطي في تحسين الحالات المزمنة مثل السرطان والاضطرابات التنكسية العصبية.

كيف تجعل الصيام المتقطع ونظام البحر الأبيض المتوسط ​​مفيدًا لك؟

عندما يقترن الصيام المتقطع بنظام غذائي متوسطي ، فإنه يعد أداة قوية لتعزيز فقدان الوزن ، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية ، ودعم الوظيفة الإدراكية.

فيما يلي بعض النصائح لدمج كليهما في نمط حياتك:

تناول الأطعمة الصديقة للبحر الأبيض المتوسط ​​خلال نافذة الأكل الخاصة بك. ركز على تناول الأطعمة الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية.

تناول النباتات الورقية الخضراء كل يوم. يمكن أن يكون على شكل سلطات أو عصائر.

تأكد من أن البروتين الخاص بك يأتي من النباتات أو المأكولات البحرية. يجب أن يأتي البروتين اليومي من نباتات مثل العدس والفول والبازلاء والمكسرات. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك إضافة كميات صغيرة من الأسماك الدهنية ، مثل السلمون ، مرتين في الأسبوع.

استخدم التوابل الخالية من الملح لتذوق طعامك، زيت الزيتون البكر الممتاز والحمضيات والخل والأعشاب والتوابل تكفي لتتبيل طعامك دون إضافة الملح.