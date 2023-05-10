الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

«المأوى» يكشف سلبيات الرأسمالية بقصر ثقافة شرم الشيخ

العرض المسرحي المأوى
العرض المسرحي المأوى

شهد مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، أمس الثلاثاء، العرض المسرحي "المأوى"، ضمن عروض شرائح المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، والذي يستمر عرضه لمدة أسبوع.

يطرح العرض مشكلة الرأسماليين حول العالم في استغلال الطبقات الكادحة واستغلال ظروفها الاجتماعية لتسخيرهم لقضاء أعمالهم ليزدادوا ثراء دون مراعاة الجوانب الإنسانية أو الاجتماعية لديهم، حيث أكد مخرج العرض بأنه لا يمكن اعتزال الحياة في الأكل والشرب والمأوى، فهناك كثير من الأشياء التي تستحق أن نكون آدميين من أجلها.

العرض تأليف أحمد سمير، إخراج محمود عثمان، مساعد مخرج علياء صقر، مخرج منفذ أمجد لطفي، تصوير فوتوغرافيا يوسف الحكيم، تصميم ديكور وملابس عمر كمال، تنفيذ ملابس آمال يوسف، تصميم إضاءة أحمد أمين، تصميم بانفلت إيريني وجيه، إدارة مسرحية أحمد خميس، نانسي حمدي، هبة حماد، سارة سيف، محمد الشامي، إعداد موسيقي وتعبير حركي كريم خليل، بطولة: عمرو عفيفي، لوسيانا علي، مهند أيمن، عبد الله امام، محمد السويسي، هبة فودة، مؤمن محمد، أحمد بهاء شاهين، سمر نبيل، أسوم محمد، خالد أبو اليزيد، محمد العدل، أميرة محيي الدين، محمد أبو الحسن، أندرو جورج، جنى وائل، ياسين عماد، أمير أحمد.

جاء العرض بحضور اللواء عماد فكري نائبا رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ، والشاعرة أميمة إسماعيل مدير القصر، وسط إقبال جماهيري كبير.

"المأوى" شريحة قصر ثقافة شرم الشيخ المسرحية، إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة أحمد فريج، ضمن النشاط المسرحي بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل.

وتشهد مسارح الهيئة العامة لقصور الثقافة حالة من الزخم خلال الفترة الأخيرة بمواقعها الثقافية بالمحافظات، إيمانا بالدور الكبير للمسرح في تعزيز القيم الإيجابية بالمجتمع.

العرض المسرحي المأوى
العرض المسرحي المأوى
العرض المسرحي المأوى
العرض المسرحي المأوى
العرض المسرحي المأوى
العرض المسرحي المأوى
العرض المسرحي المأوى
العرض المسرحي المأوى
العرض المسرحي المأوى
العرض المسرحي المأوى
الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة ثقافة شرم الشيخ شيخ المسرح قصر ثقافة شرم الشيخ موسيقى مسرحي مدينة شرم الشيخ

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