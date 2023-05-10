الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بمشاركة 124 لاعبًا.. افتتاح بطولة الشهيد الرفاعي للمصارعة بجامعة المنوفية

أحمد فرج القاصد
أحمد فرج القاصد

افتتح الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، فعاليات دورة الشهيد الرفاعي الخمسين للجامعات والمعاهد العليا في لعبة المصارعة بالصالة المُغطاة باستاد الجامعة تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، والدكتور محمد صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والدكتور عرفة سلامة، سكرتير الاتحاد الرياضي للجامعات والدكتورة نانسي أسعد، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وبهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسات بالاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

وشهد الافتتاح طابور عرض من جانب وفود الجامعات المشاركة بالدورة بحضور الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور صبحي شرف، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وسعاد بيومي القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.

كما يتولى الإشراف على البطولة كلا من، الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب والكابتن ياسر جمال مدير النشاط الرياضي و الكابتن معتز صادق مسؤول النشاط.

وتشهد البطولة مشاركة ١٢٤ لاعبًا من ٢١ جامعة وهم: جامعة الأزهر والقاهرة والإسكندرية وعين شمس وأسيوط و وزارة التعليم العالي والمنصورة وطنطا و حلوان والمنوفية وقناة السويس وبني سويف وبنها وكفر الشيخ وسوهاج والسويس ومدينة السادات وفاروس والأكاديمية العربية ومصر للعلوم والتكنولوجيا والعلمين الدولية.

كما شهد الافتتاح حضور الدكتور نعيم فوزي، عميد كلية التربية الرياضية والدكتور عمرو الكشكشي، عميد كلية الطفولة المبكرة والدكتور عرفة سلامة، سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والطالب محمود خليل، رئيس اتحاد طلاب جامعة المنوفية.

اتحاد طلاب أشرف صبحي وزير الشباب الاتحاد الرياضي المصري للجامعات التعليم والطلاب التكنولوج التعليم العالي والبحث العلمي البطولة

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