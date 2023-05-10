"عرض عليها تحقيق أمنيتها بشرط".. قصة حب مُثيرة بين هالة فؤاد وأحمد زكي

تعد قصة الحب التي جمعت بين هالة فؤاد وأحمد زكي، من أشهر قصص الحب في الوسط الفني، وتعددت الأقاويل حولها، وخرج الكثير من الناس بعد رحيلهما يدلون بدلوهم في هذه القصة.

وقال الكاتب محمد رفعت دسوقي في كتاب "أقاصيص العشق": "تزوجت هالة فؤاد من الفنان أحمد زكي في زفاف أسطوري وتصور الجميع أن الزواج سيستقر ويدوم، لكن سرعان ما تبدد الحلم وحدث الانفصال بينهما وعاد بعدها زكي لحياة الوحدة يبحث عن لحظة حب".

وأضاف “دسوقي” أن علاقة الحب بين هالة وزكى بدأت عندما قرأ خبرًا في أحد الأيام تحت عنوان "أمنيتي" وصورة لهالة فؤاد وتحت أمنيتي قالت:" أنا كان نفسي أدخل كلية الإعلام لكي أصبح مذيعة في التليفزيون".

وتابع: وقتها بدأت التمثيل مع زكى وعرفته وعرفها عن قرب فوجد زكى فيها ملامح من المرأة التي كان يحلم بها وتوسم فيها أنها ستكون زوجة رائعة فقد كانت وقتها قد انتهت من دراسة كلية التجارة.

وأكمل:" عرض عليها أحمد زكى تحقيق أمنيتها في أن تكون مذبعة ناجحة خاصة أن ملامحها وثقافتها تساعد على أنها تصنع برامج ناجحة على حد قول زكى، لكن بشرط مقابل إلا تمثل، وبالفعل وافقت على الفور وتزوجا، وعاشا قصة حب عظيمة وقبل أن تلد هيثم طفلهمها الوحيد، قرأ زكى خبرًا في إحدى المجلات الأسبوعية بأنها ستعود للفن مرة أخرى ولكن جن جنونه ودار الخلاف بينهما وقررا الانفصال بعد عشرة سنوات من الزواج وبعدها شاركت هالة في فوازير رمضان مع صابرين ويحيى الفخراني.