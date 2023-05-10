الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أيام زمان

"عرض عليها تحقيق أمنيتها بشرط".. قصة حب مُثيرة بين هالة فؤاد وأحمد زكي

هالة فؤاد وأحمد زكى
هالة فؤاد وأحمد زكى

تعد قصة الحب التي جمعت بين هالة فؤاد وأحمد زكي، من أشهر قصص الحب في الوسط الفني، وتعددت الأقاويل حولها، وخرج الكثير من الناس بعد رحيلهما يدلون بدلوهم في هذه القصة.

وقال الكاتب محمد رفعت دسوقي في كتاب "أقاصيص العشق": "تزوجت هالة فؤاد من الفنان أحمد زكي في زفاف أسطوري وتصور الجميع أن الزواج سيستقر ويدوم، لكن سرعان ما تبدد الحلم وحدث الانفصال بينهما وعاد بعدها زكي لحياة الوحدة يبحث عن لحظة حب".

وأضاف “دسوقي” أن علاقة الحب بين هالة وزكى بدأت عندما قرأ خبرًا في أحد الأيام تحت عنوان "أمنيتي" وصورة لهالة فؤاد وتحت أمنيتي قالت:" أنا كان نفسي أدخل كلية الإعلام لكي أصبح مذيعة في التليفزيون".

وتابع: وقتها بدأت التمثيل مع زكى وعرفته وعرفها عن قرب فوجد زكى فيها ملامح من المرأة التي كان يحلم بها وتوسم فيها أنها ستكون زوجة رائعة فقد كانت وقتها قد انتهت من دراسة كلية التجارة.

وأكمل:" عرض عليها أحمد زكى تحقيق أمنيتها في أن تكون مذبعة ناجحة خاصة أن ملامحها وثقافتها تساعد على أنها تصنع برامج ناجحة على حد قول زكى، لكن بشرط مقابل إلا تمثل، وبالفعل وافقت على الفور وتزوجا، وعاشا قصة حب عظيمة وقبل أن تلد هيثم طفلهمها الوحيد، قرأ زكى خبرًا في إحدى المجلات الأسبوعية بأنها ستعود للفن مرة أخرى ولكن جن جنونه ودار الخلاف بينهما وقررا الانفصال بعد عشرة سنوات من الزواج وبعدها شاركت هالة في فوازير رمضان مع صابرين ويحيى الفخراني.

ذكرى رحيل الفنانة هالة فؤاد قصة حب هالة فؤاد وأحمد زكى قصص الحب في الوسط الفني كتاب أقاصيص العشق أدخل كلية الإعلام دراسة كلية التجارة

الأكثر قراءة

الخروج من نفق الدولار.. «الدستور» تكشف ملامح خطة الدولة لتوفير العملة «الصعبة»

إصابة 12عاملًا بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم القاهرة

البطاطس تتربع على عرش الصادرات الزراعية المصرية

حلمى النمنم: مصر استطاعت التغلب على محاولات عديدة لتقسيمها بفضل التلاحم بين الشعب ومؤسساته

"خطفوه لطلب فدية".. الصور الأولى للطفل المقتول على يد جيرانه بمدينة نصر

سلام صيغة ميونخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

مؤمن المحمدي

مكاسب قليلة خسائر محتملة

خالد عكاشة

إسرائيل المأزومة أكثر من غيرها

أحمد الصغير

شجون الجنوب

وائل لطفي

من يدفع الثمن؟

سامح الأسوانى

وقفة تعبوية لسعر الصرف

د هند جاد

ورش نشر السرطان بالمجان

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل تتدخل حماس عسكريًا فى المواجهة بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الجهود المصرية تنجح فى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة

الجيش الإسرائيلى يجدد غاراته ضد غزة