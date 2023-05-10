رافينيا يُنهي الجدل بشأن مستقبله مع برشلونة

أنهى النجم البرازيلي رافينيا، جناح برشلونة الإسباني، الجدل حول مستقبله رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل بعد انتهاء الموسم الحالي.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى احتمالية رحيل رافينيا عن صفوف برشلونة في الصيف المقبل، في ظل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته، على رأسها ناديي تشيلسي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزيين.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن رافينيا أنهى الجدل بشأن مستقبله مع برشلونة بعد انتهاء الموسم الحالي 2022-2023.

ونشرت الصحيفة رد رافينيا من خلال حسابه الرسمي على أحد المنشورات على "إنستجرام" الخاصة بمستقبله، معلقًا: "هذا كذب، أخبار غير صحيحة ومَنْ نشرها شخص جاهل".

ويبدو أن أحداً قد قام بحذف تعليق رافينيا، ليعود اللاعب للتعليق مجددًا، قائلًا: "مَنْ قام بحذف تعليقي بدون أي سبب؟".

وأضاف: "مرة أخرى، أقولها ما تم تداوله كذب، الشخص الذي قال هذه المعلومات كاذب وليس محترفًا".

واختتم رافينيا تعليقه، قائلًا: "إذا تم حذف تعليقي مجددًا، فسوف أنشره على حسابي الخاص على إنستجرام".

تعليق رافينيا بشأن مستقبله مع برشلونة

يأتي ذلك بعدما أشارت الشائعات إلى موافقة رافينيا على الاستماع والنظر في العروض المُقدمة له من قِبل الأندية الأخرى، تمهيدًا لرحيله عن صفوف برشلونة.

يذكر أن رافينيا قد انتقل إلى صفوف برشلونة في صيف 2022 الماضي، قادمًا من ليدز يونايتد، مقابل 55 مليون يورو، وتوّج معهم بلقب كأس السوبر الإسباني.

ويقترب فريق برشلونة من التتويج بلقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي 2022-2023، حيث يتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 82 نقطة، متفوقًا على أتلتيكو مدريد وريال مدريد أصحاب المركزين الثاني والثالث برصيد 69 و68 نقطة على التوالي.