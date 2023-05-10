الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رافينيا يُنهي الجدل بشأن مستقبله مع برشلونة

رافينيا
رافينيا

أنهى النجم البرازيلي رافينيا، جناح برشلونة الإسباني، الجدل حول مستقبله رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل بعد انتهاء الموسم الحالي.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى احتمالية رحيل رافينيا عن صفوف برشلونة في الصيف المقبل، في ظل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته، على رأسها ناديي تشيلسي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزيين.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن رافينيا أنهى الجدل بشأن مستقبله مع برشلونة بعد انتهاء الموسم الحالي 2022-2023.

ونشرت الصحيفة رد رافينيا من خلال حسابه الرسمي على أحد المنشورات على "إنستجرام" الخاصة بمستقبله، معلقًا: "هذا كذب، أخبار غير صحيحة ومَنْ نشرها شخص جاهل".

ويبدو أن أحداً قد قام بحذف تعليق رافينيا، ليعود اللاعب للتعليق مجددًا، قائلًا: "مَنْ قام بحذف تعليقي بدون أي سبب؟".

وأضاف: "مرة أخرى، أقولها ما تم تداوله كذب، الشخص الذي قال هذه المعلومات كاذب وليس محترفًا".

واختتم رافينيا تعليقه، قائلًا: "إذا تم حذف تعليقي مجددًا، فسوف أنشره على حسابي الخاص على إنستجرام".

تعليق رافينيا بشأن مستقبله مع برشلونة

 

يأتي ذلك بعدما أشارت الشائعات إلى موافقة رافينيا على الاستماع والنظر في العروض المُقدمة له من قِبل الأندية الأخرى، تمهيدًا لرحيله عن صفوف برشلونة.

يذكر أن رافينيا قد انتقل إلى صفوف برشلونة في صيف 2022 الماضي، قادمًا من ليدز يونايتد، مقابل 55 مليون يورو، وتوّج معهم بلقب كأس السوبر الإسباني.

ويقترب فريق برشلونة من التتويج بلقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي 2022-2023، حيث يتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 82 نقطة، متفوقًا على أتلتيكو مدريد وريال مدريد أصحاب المركزين الثاني والثالث برصيد 69 و68 نقطة على التوالي.

رافينيا برشلونة الميركاتو الصيفي تشيلسى الدوري الاسباني نيوكاسل يونايتد

الأكثر قراءة

رئيس شباب زفتى: الرئيس السيسي يصنع معجزات.. وعلى الشباب تحمل المسؤولية (فيديو)

اكتشف خيانة زوجته مع 5 أشخاص فأنهى 15 من أهلها حياته بالسلام

ضبط متهمين بالقرصنة على بطاقات البنوك من خلال الإنترنت

ميدانيا ومن غرفة العمليات.. وكيل "تعليم دمياط" يتفقد امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني

المحكمة العليا فى الأرجنتين تعلّق انتخاب محافظَين فى تجاذب جديد مع الحكومة

النيابة تستمع لأقوال حسن شاكوش فى بلاغ زوجته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

حبايب مصر!

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

محمد عبدالعزيز

هنا الخرطوم.. من «القاهرة»

أحمد الصغير

كلمة السر فى موجات السرقة الشمالية 3

وائل لطفي

التحدى والطريق

ماجد حبته

أرقام مطمئنة نسبيًا

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وصلت لـ«غوش دان».. غزة تطلق 60 صاروخًا تجاه مستوطنات الغلاف

إطلاق 20 صاروخًا من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف

صافرات الإنذار تدوى فى مستوطنات غلاف غزة