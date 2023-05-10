الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موقف كولر من التعاقد مع لاعب وسط المصرى فى الصيف

كولر
كولر

كشف مصدر مسؤول داخل أروقة القلعة الحمراء النقاب حول موقف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول من التعاقد مع إلياس الجلاصي لاعب نادي المصري البورسعيدي نهاية الموسم الحالي.

وأكد المصدر أن كولر أبدي إعجابه باللاعب عقب مشاهدته لمباريات المصري في الدوري وأثنى على حالته الفنية ودوره داخل الملعب.

وأضاف المصدر أن إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب أكدت لكولر أن هناك صعوبة في تعامل الأهلي مع المصري بسبب الحساسية الجماهيرية، وهو ما تفهمه المدير الفني، لذا أغلق هذا الملف نهائيا.

الاهلى كولر إلياس الجلاصي محمود الخطيب المصرى

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