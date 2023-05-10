أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، اليوم، إطلاق مبادرة "توفيق" لدعم التنمية الاقتصادية المتنوعة والشاملة بالعراق.

وقال مدير البعثة فلي فارحولا، في كلمة له خلال إطلاق المبادرة، إن الاتحاد الأوروبي يعد شريكاً وثيقاً في ضمان التمويل للعمل المناخي على الصعيد العالمي والتنمية العادلة والمستدامة في جميع أرجاء العالم. بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأشار إلى أن مبادرة فريق أوروبا لأجل العراق مبادرة( توفيق) هي عبارة عن جهد تنسيقي من الاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وفنلندا والسويد.

وتابع: وبمشاركة ستة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ضاعفنا جهودنا لدعم العراق في طريقه نحو التنمية الاقتصادية التنوعية المستدامة والشاملة، مشيرًا إلى أن مبادرة توفيق ستعمل على النهوض بالإصلاحات الهيكلية التي تمكِّن القطاع الخاص، وتدعم تنمية الأعمال وريادة الأعمال، وتسهل الحصول على التمويل كأمثلة ملموسة.

وأوضح أن مبادرة "توفيق" هي شراكة مع الحكومة العراقية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بالإضافة إلى المنظمات الدولية، مضيفًا:"بعملنا في الفريق الأوروبي، نطمح لدعم التغيير التحويلي في العراق، ما ينتج فرص عمل أكثر وأفضل لشباب العراق".

وذكر: من أجل دعم تنمية القطاع الخاص، ستعمل مبادرة (توفيق) على تحشيد وتنسيق عدد كبير من البرامج الإنمائية يصل إلى 19 برنامجاً بمبلغ مالي يقدر بـ 177 مليون يورو، كما ستتم تعبئة المؤسسات المالية الإنمائية الأوروبية من أجل الاستثمار المالي.

وبين: نحن نعمل على إزالة الحواجز أمام رواد الأعمال التي تمنعهم من البدء وتحقيق النجاح في أعمالهم، كما وندعم الشباب الذين ينشئون أعمالهم من فكرة مبدئية إلى عمل تجاري ناجح، فنقدم خطط المنح والقروض للأعمال الناشئة والأعمال التي تمتلك احتمالية النمو.

واستدرك: إننا نؤمن بقوة أن العمل الحاسم والمشترك ضروري لضمان الاستقرار الاجتماعي الاقتصادي للعراق، لافتًا إلى أن الفريق الأوروبي ملتزم بأداء دور مهم في دعم تحول الاقتصاد العراقي نحو اقتصاد أخضر وعادل يوفر الفرص للشباب العراقي.