خبير: الدولة عملت بشكل حرفي جدًا في ملف الاستثمار خلال الـ8 سنوات الماضية

قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن الدولة على مدار الـ 8 سنوات، تسير في عدة مسارات متوازية، ما يساعد على تنوع محاور وملفات النقاش على طاولة الحوار الوطني.

وأضاف "أبوزيد"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، أن توسيع دائرة المشاركة يمثل دافعا كبيرا لإنجاح الحوار الوطني، وعندما يكون هناك أكثر من متخصص وزاوية فكر يجعل ذلك الأفكار كثيرة، وسيتم وضع مقترحات ذات خلفية منهجية علمية تكون قابلة للتنفيذ.

وتابع "تنوع الخبراء والمتخصصين في جلسات الحوار الوطني سيوجد حالة من حالات التناغم والتنسيق في الأفكار والمقترحات، وهو ما سيجعل في النهاية، الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ في ظل الإمكانيات والموارد المتاحة للدولة المصرية".

وأوضح: أن الدولة عملت خلال السنوات الـ 8 الماضية في ملف الاستثمار بشكل حرفي جدا، بداية من قانون الاستثمار والتعديلات عليه، وهو ما جعلنا خلال 3 سنوات متواصلة من بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي لجذب أكبر استثمار مباشر أجنبي على شمال أفريقيا والدول العربية، وهو ما يعني أن الحوافز الموجودة في قانون الاستثمار تسببت في جذب كبير للاستثمار الأجنبي المباشر ولكن بعد الأزمات المتتالية حدث نوع من التراجع مثل باقي الدول بالعالم.