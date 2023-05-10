حبس 3 تجار مخدرات بحوزتهم حشيش فى الخليفة

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار فى مخدر الحشيش في منطقة الخليفة وعين شمس.

وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين، للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الاتجار في المواد المخدرة بالمخالفة لأحكام القانون.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 3 أشخاص "لأحدهما معلومات جنائية" حال تواجدهم بنطاق دائرة قسمى شرطة عين شمس والخليفة، وبحوزتهم كمية لمخدر الحشيش ومبالغ مالية و3 هواتف محمولة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.