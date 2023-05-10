الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 15 سنة لمتهم باختلاس أسمدة زراعية بـ95 ألف جنيه فى سوهاج

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة موظف بالمعاش، بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه باختلاس أسمدة زراعية من جهة عمله تقدر بـ95 ألف جنيه بدائرة مركز ساقلتة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبدالعزيز وعضوية المستشارين هاني صبحي ضحا وأحمد أحمد الجندي، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز ساقلته عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بصفته أمين مخزن الجمعية التعاونية الزراعية بنجع حمودة التابع للإدارة الزراعية بمركز ساقلتة قام باختلاس أسمدة مختلفة الأنواع بمبلغ 95 ألف جنيه مملوكة لجهة عمله.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات سوهاج السجن المشدد أسمدة زراعية نجع حمودة ارتكاب الواقعة

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