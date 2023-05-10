الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كبير معلمي اللغة العربية يتحدث لـ"الدستور" عن أهمية الحوار الوطني في تطوير التعليم

مهتدى سلطان
مهتدى سلطان

تتعدد الجلسات فى الحوار الوطنى المنعقد الآن، ويعد ملف التعليم من أهم الملفات التى تكون  ضمن جلسات الحوار الوطنى لتقديم رؤية وحلول لتطوبر منظومة التعليم خلال السنوات المقبلة. 

يقول مهتدى سلطان كبير معلمى اللغة العربية، إن الحوار الوطني يهدف إلى استكمال المسيرة الإصلاحية للدولة المصرية من خلال مناقشة القضايا الوطنية المختلفة سواء الاجتماعية أوالثقافية أو السياسية أو الاقتصادية أو التعليمية أوالتربوية وغيرها، واقتراح حلول للمشكلات المختلفة في كل مجال من أجل تحقيق مستقبل أفضل.

وأضاف فى تصريحات خاصة لموقع الدستور: من أهم المشاكل التي تهتم الدولة بعلاجها بقوة مشكلة تطوير التعليم ولن يحدث ذلك إلا بعرض المشكلة على طوائف الشعب حيث تسعى الدولة الآن إلى العمل الجماعي حتى ترتفع مسيرة التنمية سريعا ومشاكل التعليم تتمثل في كثافة الفصول وإعداد المدرسين من خلال دورات تعليمية متطورة على أيدي متخصصين مع علاج مشكلة التسرب من التعليم وكذلك مواجهة الدروس الخصوصية.

واستكمل: تتفاقم المشكلات بدون وضع قواعد منظمة للقضاء عليها وإن كانت الدولة قد قامت منذ فترة بتطوير طرق التعليم في كل المراحل من أجل القضاء على الدروس الخصوصية ولكن لن يحدث علاج هذه المشاكل في يوم أو شهر بل سوف تأخذ وقتا حتى نتخلص من سلبيات التعليم وهو مجهود عظيم ورائع تقوم به الدولة ولكن يحتاج إلى جهد ومثابرة من أجل الوصول إلى التطور المرغوب حدوثه في أقرب وقت . 

واختتم: لن تنجح الدولة إلا بتعاون طوائف الشعب المختلفة من عامة الناس وصفوة المجتمع ولهذا قامت الدولة بعمل الحوار الوطني لعلاج كثير من المشكلات.

وبمشاركة أطياف المجتمع كافة، ستعقد جلسات الحوار الوطني بشكل منتظم ومستمر ثلاثة أيام أسبوعيا.

ومن المقرر أن تنعقد جلسات المحور السياسي يوم الأحد، المحور الاقتصادي يوم الثلاثاء والمحور المجتمعي يوم الخميس بواقع أربع جلسات في اليوم لكل محور.

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