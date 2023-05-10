الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إنشاء مستشفى حوش عيسى الجديد بتكلفة مليار جنيه فى البحيرة

الدكتورة نهال بلبع، نائب
الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن هناك خطة تطوير شاملة في القطاع الصحي بنطاق المحافظة، مشيرة إلى أن إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها خلال الفترة من 2018 حتى 2022 بلغت 3.3 مليار جنيه، لتنفيذ 79 مشروعًا عبارة عن 61 مشروعًا تم الانتهاء منها بتكلفة 2.1 مليار جنيه، و18 مشروعًا جارٍ العمل بها بتكلفة 1.2 مليار جنيه.

وعقد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة وعمر لبيب، رئيس مركز ومدينة حوش عيسى اجتماعًا بحضور الدكتور إكرامي الشربتلي، مدير مستشفى حوش عيسى المركزى، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بإنشاء مستشفى حوش عيسى الجديدة، التي من المقرر أن تكون صرحًا طبيًا وفق أحدث التقنيات العالمية بتكلفة تتجاوز مليار جنيه.

تم خلال الاجتماع وضع خطة تشغيلية مستقبلية لمستشفى حوش عيسى المركزي، وتم وضع الخطة التشغيلية مع الخطة الإنشائية جنبًا إلى جنب في وقت واحد تيسيرًا على المرضى، والعمل بأعلى كفاءة، حرصًا على استمرار تلقى المرضى للخدمات الطبية بالمستشفى. 

وقام وكيل وزارة الصحة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى بتفقد الرسومات الهندسية الخاصة بالمستشفى الجديدة، وتم توجيه الشكر لجميع القائمين على تطوير العمل لجهودهم المبذولة بالمستشفى لخدمة المرضى. 

وأشار هاني جميعة، إلى أن هناك تطويرا دائما ومستمر للمنظومة الصحية بالبحيرة، التي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية على مستوى أعمال الإنشاءات والتجهيزات بأحدث المعدات الطبية، مشيرًا إلى أن هناك برامج تدريبية مستمرة لكل عناصر المنظومة الطبية. 

يأتي ذلك في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لكل المشروعات القومية الجاري تنفيذها برعاية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق تطوير شامل في كل مناحي الحياة خاصة فى قطاع الصحة للعمل على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين.

أحدث التقنيات العالمية الإنشائية البحيرة الهندسية الذي الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة الدكتورة نهال بلبع

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