الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مجلس النواب يمرر مشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة 2021/ 2022

حنفي جبالي
حنفي جبالي

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/ 2022.

وأعلن جبالي عن موافقة المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية، مؤكدا أنه حاز الأغلبية اللازمة لإقراره.

كما وافق المجلس على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2021/ 2022 (وعددها 55 مشروعاً)، وأعلن جبالي عن موافقة المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية بعد أن حاز الأغلبية اللازمة لإقراره.

كما وافق المجلس على مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2021/ 2022.

كما وافق على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2021/ 2022.

مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي حساب ختامي الموازنة الحسابات الختامية الحساب الختامي

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