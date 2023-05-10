"القاهرة الإخبارية": الطائرات الإسرائيلية قصفت منطقة بئر النعجة شمال قطاع غزة

أكدت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من غزة، أن هجوم جيش الاحتلال على مناطق جنوب قطاع غزة، نتج عنه سقوط عدد من الإصابات والتقديرات الأولية تشير إلى وجود شهيد وإصابة آخر في قصف شرق خان يونس.

وكشفت مراسلة القناة، أن الطائرات الإسرائيلية قصفت منطقة بئر النعجة شمال قطاع غزة أيضا، مشيرة إلى أن إسرائيل تشهد حالة استنفار دفعت الحكومة لاتخاذ الكثير من القرارات لتظهر أنها تحافظ على الأمن الإسرائيلي، بالإضافة إلى اتخاذ عدد من القرارات بإغلاق المدارس وفتح الملاجئ.

وأكدت مراسلة القاهرة الاخبارية، أن هناك حالة من الاحتقان بقطاع غزة والضفة الغربية، ويتوقع الكثير أن تأخر الفصائل في الرد لتجهيز ضربات قوية في العديد من المناطق بالجانب الإسرائيلي.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه نفذ ضربة استهدفت عناصر من حركة الجهاد في موقع زعم أنه لإطلاق الصواريخ بقطاع غزة، فيما ذكر شهود أن هناك انفجارات في منطقة خان يونس بالمنطقة الجنوبية من القطاع.