البطوطي: الدولة بذلت مجهودا كبيرا في تطوير مجال السياحة (فيديو)

قال وليد البطوطي، الخبير السياحي، إن مرسى علم تشهد حالة من الانتعاشة السياحية، حيث استقبلت 124 رحلة طيران أوروبية، موضحا أنه من الطبيعي انخفاض معدل السياحة قليلاً في مصر بعد إجازات رأس السنة والكريسماس، وذلك وفقاً للخريطة السياحية، خاصة في شهر يناير، ولكن هذا لم يحدث هذا العام، بل ظل معدل السياحة مرتفعا، وهناك تزايد في الأعداد.

وأضاف البطوطي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك بعض الشكاوى من قلة عدد رحلات الطيران إلى مصر، مؤكداً أن الدولة المصرية بذلت مجهودا كبيرا في تطوير مجال السياحة.

وأوضح الخبير السياحي، أن وزارة الداخلية والجوازات يبذلون جميع الجهود، لتسهيل عملية دخول السياح إلى مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية قامت بتطوير السياحة الثقافية والترفيهية، بالإضافة إلى أن مصر استعادت مكانتها في سياحة المؤتمرات.