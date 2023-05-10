الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

تواضروس الثاني أول بابا من كنيسة الإسكندرية يلقي كلمة في مقابلة بابوات الفاتيكان

البابا تواضروس والبابا
البابا تواضروس والبابا فرنسيس

شهد الفاتيكان، اليوم الأربعاء، حالة من الفرح، خلال لقاء البابا تواضروس والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان.

وبحسب المركز الإعلامي لإيبارشية تورينو وروما للأقباط الأرثوذكس، بداية اليوم من بيت سانتا مارتا مقر إقامة قداسة البابا تواضروس والوفد المرافق في حاضرة الفاتيكان، ليكون الدخول من الباب الخلفي لبازيليك القديس بطرس، ومن خلالها يتقدم قداسة البابا إلى ساحة القديس بطرس الرسول، وكان وصول قداسته في ذات اللحظة ليعانق البابا فرنسيس بأخوة رسولية.

ويستكمل المركز الإعلامي، أنه بنظام دقيق وضع كرسيين مطابقين تماما قد تصدرا الساحة ليجلس عليهما خليفتا مارمرقس و بطرس الرسول، في يوم المحبة الاخوية ١٠ مايو وهو اليوم التاريخي الذي سيسجل كحجر زاوية في مسيرة الحوار بين الكنيسة القبطية والكنيسة الكاثوليكية، فهو أول يوم يلقي فيه بابا للإسكندرية كلمة خلال المقابلة العامة الخاصة ببابا الفاتيكان مع المومنين على مدار تاريخ الكنيسة.

ويتابع المركز الإعلامي، جلس الباباوين أمام عشرات الالاف من المؤمنين، وبرغم الأمطار وحالة الطقس الا أن الجميع ظهر عليه الفرح وعمق المحبة للمشاركة في هذا اللقاء العظيم، قبل الكلمات كانت الالحان القبطية تعلوا في ساحة القديس بطرس وباللغة العربية تحدث بابا المحبة قداسة البابا تواضروس الثاني من عمق قلبه الفياض بالمحبة والتواضع.

وعقب المباركة عاد البابا تواضروس الثاني ومعه الوفد المرافق الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، الأنبا دانيال مطران المعادى وسكرتير المجمع المقدس، الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما، نيافة الأنبا أنجيلوس أسقف لندن، الأنبا يوليوس الأسقف العام، الأنبا كيرلس الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس، الأنبا أنطونيو أسقف ميلانو، الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا، والإعلامي مايكل فيكتور الملحق الصحفي لقداسة البابا؛ في مسيرة فرح طوال طريقهم ببازيليك القديس بطرس الرسول والتي يصل في نهايتها من الباب الخلفي لبيت سانتا مارتا مقر اقامة الكنيسة القبطية.

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