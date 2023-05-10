الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير الفلسطيني لـ"القاهرة الإخبارية": الحكومة الإسرائيلية تتنافس على سفك دماء الفلسطينيين

دياب اللوح، سفير
دياب اللوح، سفير فلسطين لدى القاهرة

قال دياب اللوح، سفير فلسطين لدى القاهرة، إن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، طالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي وتوفير حماية دولية للفلسطينيين، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية والإنسانية. 

وأضاف "اللوح" في مداخلة لـ"القاهرة الإخبارية"، الأربعاء، أنه قبل هذه العملية الإجرامية وصل عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية هذا العام "110 شهداء"، وعلى الاحتلال الإسرائيلي أن يرحل من فلسطين حتى ينعم الشعب الفلسطيني بالسيادة الكاملة على أرضه، مؤكدًا أن جريمة العدوان الإسرائيلي في غزة غير مبررة وتُضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الأطفال والنساء.

وأشار سفير فلسطين لدى القاهرة، إلى أن إسرائيل في ظل هذه الحكومة اليمنية المتطرفة بقيادة بنيامين نيتنياهو، تتنافس فيما بينها على سفك دماء الفلسطينيين وتنفيذ إعدامات خارج القانون. 

واستشهد 13 مواطنًا، وأصيب 20 على الأقل بجروح بينهم حرجة وخطيرة، فجر أمس الثلاثاء، في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

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