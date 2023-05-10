ميدانيا ومن غرفة العمليات.. وكيل "تعليم دمياط" يتفقد امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني

تابع المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل العام والفنى للعام الدراسى ٢٠٢٢_٢٠٢٣م بمدرسة الثانوية العسكرية للتعليم والتدريب المزدوج بإدارة دمياط الجديدة ومن خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، وذلك للاطمئنان على حسن سير الامتحان، وعدم وجود أى شكاوى من الورقة الامتحانية، في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة سير العملية الإمتحانية بالمدارس والتاكيد علي الإنضباط وتهيئة المناخ الملائم للطلاب والمعلمين.

وتفقد وكيل الوزارة، اللجان الامتحانية واطمأن على سير الامتحان بصورة جيدة، وعدم وجود أية شكاوى من الورقة الامتحانية، مشيرا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية لم تتلق أية شكاوى بشأن امتحانات اليوم.

وتابع عبدالرؤوف، تنفيذ التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم"، المقام لمدة ثلاثة أيام، بمركز التطوير التكنولوجي بدمياط الجديدة، بحضور صالح القصيفي مدير عام التعليم العام ومها بدوي مدير إدارة التدريب بالمديرية وعادل شميس مدير مركز التطوير التكنولوجي وحسام اللبان مدير إدارة التنسيق الابتدائي وصفاء الحطاب موجه عام رياض الأطفال، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تنفيذ البرامج التأهيلية للمعلمين الذين اجتازوا اختبارات "مسابقة 30 ألف معلم" وتحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.



وخلال تفقده لقاعات التدريب، رحب وكيل الوزارة بالمعلمين الجدد، متمنياً لهم التوفيق والسداد، مؤكدا أن الموضوعات التدريبية تتضمن خلال اليوم الأول، تنمية قيم الولاء والانتماء الوطني والتعريف بالمشروعات القومية وحروب الجيل الخامس، أما اليوم الثاني فيتضمن التأهيل البدني ورفع الكفاءة البدنية للمعلمين والذي سيتم تنفيذه داخل الملاعب والساحات الرياضية المتاحة في المحافظات، وبالنسبة لليوم الثالث فيتضمن التدريب على مهارات الاتصال والتواصل وتطوير الذات ومهارات العرض والتقديم واجتياز المقابلة الشخصية.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه لا يعد المتدرب قد أتم البرنامج التدريبي إلا بعد اجتيازه للاختبارات المكملة التي تعقدها الجهة المعنية في تاريخ لاحق لتدريبه، مشيرا إلى أن البرنامج التدريبي والإجراءات المتعلقة بالاختبارات ستكون مجانية ولن يتم دفع أي تكلفة مالية.