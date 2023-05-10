الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طفل غرقاً في ترعة السلامية بالمنوفية

مصرع طفل غرقاً
مصرع طفل غرقاً

لقى طفل مصرعه، اليوم الأربعاء، غرقا فى ترعة السلامية بإحدى قرى مركز قويسنا بالمنوفية.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد ورود بلاغ غرق طفل داخل ترعة السلامية المارة. 

بالانتقال والفحص تبين غرق طفل يدعى ع، م، م 8 سنوات طالب بالصف الثانى الإبتدائى، وتمكن الأهالى من انتشال الجثمان، وبسؤال أسرته قررت أنه سقط فى الترعة أثناء اللهو ومحاولته جذب فرع من شجرة التوت واختل توازنه وغرق لعدم إجادته السباحة، ونفوا الشبهة الجنائية عن الحادث.

تم تحرير محضر رقم 3468 إدارى قويسنا لسنة 2023، وذلك بعد الكشف الطبى على الطفل عم طريق مفتش الصحة والذى قرر أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.

أخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات فى الواقعة والتى قررت دفن الجثمان وتسليمه لذويه.

المنوفية ترعة السلامية طفل مصرع مدير أمن المنوفية

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