البابا فرنسيس يشكر البابا تواضروس على قبول دعوته إلى روما

وجّه البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، التحية والشكر إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على مشاركته في المقابلة العامة، اليوم الأربعاء، بساحة القديس بطرس بالعاصمة الإيطالية روما.

وشكر البابا فرنسيس، قداسة البابا تواضروس الثاني، على قبول دعوته إلى روما للاحتفال بالذكرى الخمسين للقاء التاريخي بين البابا بولس السادس والبابا شنودة الثالث.

وأشار بابا الفاتيكان إلى الإعلان الكريستولوجي المشترك الذي تم توقيعه منذ 50 عامًا في العاشر من مايو عام 1973.

وشمل شكر البابا فرنسيس ما يقوم به بابا الإسكندرية لصالح الصداقة المتنامية بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية.

يرافق البابا تواضروس الثاني، خلال الزيارة إلى روما، وفد كنسي يضم: الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، والأنبا دانيال مطران المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا برنابا أسقف تورينو وروما، والأنبا أنجيلوس أسقف لندن، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والأنبا كيرلس الأسقف العام بإيبارشية لوس أنجلوس، والأنبا أنطونيو أسقف ميلانو، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، والإعلامي مايكل فيكتور الملحق الصحفي لقداسة البابا.