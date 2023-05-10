سيرجيو بوسكيتس يُعلن رحيله عن برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، رحيل سيرجيو بوسكيتس قائد الفريق، بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد سيرجيو بوسكيتس مع برشلونة الإسباني، بنهاية الموسم الجاري 2022-2023.

نادي برشلونة عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نشر فيديو وداعي لـ سيرجيو بوسكيتس، أعلن من خلاله أن ذلك الموسم سيكون الأخير له بقميص الفريق الكتالوني.

إعلان بوسكيتس جاء لينهي مسيرة للاعب استمرت مع برشلونة لمدة 15 موسمًا.

وبدأ بوسكيتس مسيرته مع الفريق الأول لـ برشلونة، عندما لعب ضد راسينج دي سانتاندير، يوم 13 سبتمبر 2008 في بطولة الدوري الإسباني، تحت القيادة الفنية لـ بيب جوارديولا الذي قام بتصعيده للفريق الأول.

بعد ذلك، وطد بوسكيتس مكانه كلاعب أساسي لـ برشلونة، مكونًا ثلاثية تاريخية في خط الوسط رفقة تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا.

وحمل بوسكيتس شارة القيادة للفريق الكتالوني، عقب رحيل ليونيل ميسي عن الفريق صيف عام 2021، ويطمح لتحقيق لقب بطولة الدوري الإسباني كقائد لـ برشلونة، الأسبوع المقبل.

وتُوج سيرجيو بوسكيتس مع برشلونة ببطولة الدوري الإسباني 8 مرات، كأس ملك إسبانيا 7 مرات، كأس السوبر الإسباني 7 مرات، إضافة للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية 3 مرات، محققًا مع الفريق الكتالوني أكثر من 30 لقبًا.

ومع منتخب إسبانيا، تُوج بوسكيتس ببطولة كأس العالم 2010، وبطولة كأس الأمم الأوروبية 2012، قبل أن يعلن اعتزاله اللعب الدولي مع “لا روخا”، عقب نهاية مشوار بلاده في مونديال قطر 2022.

وربطت تقارير صحفية، بوسكيتس البالغ من العمر 34 عامًا، بالانتقال إلى الدوري السعودي، للعب إما لفريق النصر أو الهلال، إضافة لوجود اهتمام من فريق الشباب أيضًا، بحسب ما أكدت صحيفة “موندو ديبرتيفو” الكتالونية، وأيضًا من إنتر ميامي الأمريكي.