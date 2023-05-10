الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 68 طن قمح بـ4 مصانع أعلاف في كفر الشيخ

قمح
قمح

تمكن رجال مباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة الرائد أحمد بسيوني، وبالتعاون مع مديرية التموين، برئاسة عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، من ضبط  أكثر من 68 طن قمح بـ4 مصانع للأعلاف بدمرو والمنطقة الصناعي ببلطيم و بالحامول وبالعجوزين، وجرى التحفظ على المضبوطات.

وتم ضبط 40 طن قمح بمصنع أعلاف بالمنطقة الصناعية ببلطيم وتحرر المحضر رقم 8864 جنح مركز البرلس، كما تم ضبط 24 طن قمح بمصنع أعلاف سمكية بدمرو، وتحرر المحضر رقم 8863 جنح مركز سيدي سالم،وضبط 2.670طن بمصنع بقرية 76 الحامول، وتحرر المحضر 6125 جنح مركز الحامول، وضبط 1.820 طن قمح و400 كيلو علف حمام مخلوط بقمح محلي 2023م، بمدشة لتصنيع الأعلاف بالعجوزين، وتحرر المحضر رقم 5927 جنح مركز دسوق.

دمرو قمح أعلاف دسوق كفر الشيخ

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