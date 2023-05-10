الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن مبادرة "حياة كريمة"..

محافظ أسوان يتابع تنفيذ 35 مشروعًا بقريتيِّ الدكة وأبوهور لخدمة 20 ألف مواطن

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة

شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على ضرورة تكثيف الجولات الميدانية للمتابعة المتواصلة لنسب ومعدلات التنفيذ الجارية بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة). 

وكلَّف محافظ أسوان، باستمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتلافي كل الملاحظات والعقبات التي يتم رصدها أولاً بأول وضمان الانتهاء من مختلف المشروعات وتشغيلها لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية وتوفير حياة كريمة للأهالي داخل القرى والنجوع المستهدفة.

 من جهته، أكد المهندس ناجح مصطفى، رئيس وحدة "حياة كريمة" على القيام بجولة ميدانية لتفقد 35 مشروعًا بقريتيّ الدكة وأبو هور وتوابعهما بمركز نصر النوبة والتي ستخدم 20 ألف من المواطنين والأهالي بالقريتين. 

وأشار إلى تفقد مشروعات إحلال وتجديد شبكات الكهرباء بأبوهور وتوابعها، وتطوير مركز شباب الأمبركاب بنسب 100%، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء المجمع الخدمي والزراعي بالدكة بنسبة 98% لكل منهما، علاوة على تفقد مشروع إنشاء الملعب القانونى بدابود، ووحدة إسعاف دابود بنسبة 95% لكل منهما، بجانب متابعة مشروعات إنشاء المجمع الخدمي والزراعي، وتنفيذ شبكات وخطوط الصرف الصحي بأبو هور وتوابعها بنسب 90%، فضلاً عن تفقد مشروعات إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بالسيالة، وإحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء بالدكة بنسب 85%، وأيضًا مشروع تطوير ورفع كفاءة مركز شباب أبوهور بنسبة 75%. 

كما أوضح المهندس ناجح مصطفى، أنه خلال الجولة الميدانية تم التشديد على بالالتزام بتعليمات محافظ أسوان بوضع علامات تحذيرية ورفع تراكمات الإنشاء بمواقع العمل، مع الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط المشروعات التي تم الانتهاء منها، علاوة على استبعاد واستبدال المقاولين المقصرين. 

ولفت إلى أنه جارٍ إعداد مذكرة تفصيلية لبيان نسب ومعدلات التنفيذ بكل المشروعات الجارية بالقريتين وعرضها على المحافظ وذلك لإصدار التعليمات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان دفع مستويات ومعدلات الإنجاز والانتهاء من جميع المشروعات في مواعيدها المحددة.

مشروعات حياة كريمة

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IMG-20230510-WA0038
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20 ألف 35 مشروع أسوان احتياجات اهالي التطوير الشامل للريف المصري الجهات المعنية الجولات المبادرة الرئاسية حياة كريمه

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