السفير الفلسطيني لـ "القاهرة الإخبارية": نشكر مصر على جهودها لوقف العدوان الإسرائيلي بغزة

قال السفير الفلسطيني لدى القاهرة، دياب اللوح، إن ما يحدث في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية هي جريمة إسرائيلية مكتملة الأركان ضمن سلسلة من الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وغير مبررة استهدفت مواطنين فلسطينيين من بينهم الأطفال والنساء.

ووجّه السفير الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، الشكر إلى مصر قائلاً: "الشقيقة الكبرى مصر كانت من أوائل الدول التي أصدرت بيانًا أدانت فيه هذه الجريمة البشعة الدموية".

كما توجه بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن مصر بذلت ولا تزال تبذل جهودًا من أجل وقف العدوان.

وفي وقتٍ سابق، أدانت وزارة الخارجية، التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ممثلًا في قيام القوات الإسرائيلية بقصف قطاع غزة مما أسفر عن ١٣ ضحية و٢٠ مصابًا، من ضمنهم مدنيون من النساء والأطفال، واقتحام مجموعة من المستوطنين للمسجد الأقصى صباح اليوم تحت حماية القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى استمرار الاقتحامات للمدن الفلسطينية وآخرها نابلس.

وأكد البيان رفض مصر الكامل مثل تلك الاعتداءات التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي وأحكام الشرعية الدولية، وتؤجج الوضع بشكل قد يخرج عن السيطرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقوض جهود تحقيق التهدئة وخفض التوتر في إطار ما تم التوصل إليه من تفاهمات في اجتماعي شرم الشيخ والعقبة، بهدف تهيئة المناخ الملائم لإعادة تحريك مسار عملية السلام.