الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يفاجئ مخابز كفر الزيات.. ويتابع توريد القمح والوقود

محافظة الغربية
محافظة الغربية

قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بجولة مفاجئة على عدد من المخابز البلدية بنطاق مدينة كفر الزيات، للوقوف انتظام العمل داخل تلك المخابز، كما تفقد عدد من محطات الوقود وشونة الدلجمون.

بدأت الجولة بتفقد عدد من المخابز الآلية والنصف آلية بنطاق مدينة كفر الزيات، تفقد خلالها انتظام العمل داخل تلك المخابز والتزامها بالأوزان المقررة وتقديم رغيف خبر مطابق للمواصفات والمعايير الفنية المقررة لإنتاج الخبر ومدى توافره حفاظاً على حقوق المواطنين، حيث حرص المحافظ على مراجعة الأوزان والتأكد من جودة الرغيف من خلال لجنة التموين المرافقة.

وخلال الجولة، اطلع المحافظ على الحصص المقررة للمخابز من الدقيق البلدى، موجهاً وكيل وزارة التموين بالتعامل الحاسم في حال أي تلاعب بوزن الرغيف وعدم مطابقته للمواصفات مع تحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المخابز المخالفة، كما استمع المحافظ إلى المواطنين في المخابز، مؤكداً لهم أن المحافظة اتخذت عدد من الإجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية وذلك من خلال ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية داخل المنافذ الثابتة والمتحركة في قرى ومدن المحافظة.

وفي ذات السياق، تفقد رحمي عدد من محطات الوقود بمدينة كفر الزيات وأطمئن على توافر الأنواع المختلفة من الوقود وخاصة السولار، موجها مدير مديرية التموين بزيادة كميات الوقود وخاصة للمحطات الواقعة على الطرق السريعة.

واختتم المحافظ جولته بتفقد توريد القمح داخل شونة الدلجمون بكفر الزيات والمعدة لاستقبال 14 ألف طن من القمح وصومعة العاشر المعدنية بطنطا والمعدة لاستقبال 20 ألف طن من القمح المحلي داخل 5 خلايا.

5cea1096-2c1b-4730-b21e-bf4cae8969b5
5cea1096-2c1b-4730-b21e-bf4cae8969b5
3fc3f0be-2304-488e-a57e-474bc0810b25
3fc3f0be-2304-488e-a57e-474bc0810b25
75c49962-daba-4405-970c-d6c62288a59d
75c49962-daba-4405-970c-d6c62288a59d
345651161_648610707101085_4202294106940173561_n
345651161_648610707101085_4202294106940173561_n
محافظ الغربية يفاجئ مخابز كفر الزيات ويتابع توريد القمح والوقود الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية السلع الغذائية الدقيق البلدى الحصص المقررة المنافذ الثابتة والمتحركة وكيل وزارة التموين

الأكثر قراءة

الحكومة تنفى رفع سعر رغيف الخبز: بـ5 قروش فقط دون أى زيادات

إخماد حريق شقة فى العجوزة

جريمة انتهت بالقتل.. خطة عصابة لسرقة 500 ألف جنيه من تاجر بالمرج

محافظ الإسكندرية: توريد 35 ألف طن قمح محلي منذ بداية الموسم

بـ"شاكوش".. اعترافات المتهم بتهشيم رأس شاب بالشرابية

"القاهرة الإخبارية": اشتباكات عنيفة فى عدد من مناطق أم درمان والخرطوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

محمد عبدالعزيز

هنا الخرطوم.. من «القاهرة»

أحمد الصغير

كلمة السر فى موجات السرقة الشمالية 3

وائل لطفي

التحدى والطريق

ماجد حبته

أرقام مطمئنة نسبيًا

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يشن هجمات موسعة ضد غزة

الجيش الإسرائيلي يستهدف عناصر للجهاد الإسلامي داخل غزة

الاتحاد الأوروبى يعرب عن "قلقه البالغ" من التصعيد الإسرائيلى فى غزة