محافظ الغربية يفاجئ مخابز كفر الزيات.. ويتابع توريد القمح والوقود

قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بجولة مفاجئة على عدد من المخابز البلدية بنطاق مدينة كفر الزيات، للوقوف انتظام العمل داخل تلك المخابز، كما تفقد عدد من محطات الوقود وشونة الدلجمون.

بدأت الجولة بتفقد عدد من المخابز الآلية والنصف آلية بنطاق مدينة كفر الزيات، تفقد خلالها انتظام العمل داخل تلك المخابز والتزامها بالأوزان المقررة وتقديم رغيف خبر مطابق للمواصفات والمعايير الفنية المقررة لإنتاج الخبر ومدى توافره حفاظاً على حقوق المواطنين، حيث حرص المحافظ على مراجعة الأوزان والتأكد من جودة الرغيف من خلال لجنة التموين المرافقة.

وخلال الجولة، اطلع المحافظ على الحصص المقررة للمخابز من الدقيق البلدى، موجهاً وكيل وزارة التموين بالتعامل الحاسم في حال أي تلاعب بوزن الرغيف وعدم مطابقته للمواصفات مع تحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المخابز المخالفة، كما استمع المحافظ إلى المواطنين في المخابز، مؤكداً لهم أن المحافظة اتخذت عدد من الإجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية وذلك من خلال ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية داخل المنافذ الثابتة والمتحركة في قرى ومدن المحافظة.

وفي ذات السياق، تفقد رحمي عدد من محطات الوقود بمدينة كفر الزيات وأطمئن على توافر الأنواع المختلفة من الوقود وخاصة السولار، موجها مدير مديرية التموين بزيادة كميات الوقود وخاصة للمحطات الواقعة على الطرق السريعة.

واختتم المحافظ جولته بتفقد توريد القمح داخل شونة الدلجمون بكفر الزيات والمعدة لاستقبال 14 ألف طن من القمح وصومعة العاشر المعدنية بطنطا والمعدة لاستقبال 20 ألف طن من القمح المحلي داخل 5 خلايا.

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