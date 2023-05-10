السفير الفلسطينى لـ"الدستور": جلسة طارئة بالجامعة العربية لبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى

أكد السفير الفلسطيني بالقاهرة، دياب اللوح، أن استمرار انتهاكات العدوان الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية، وآخرها ما حدث، اليوم الأربعاء، من اغتيال اثنين في مدينة جنين، يُعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بدمٍ بارد على مرأى ومسمع من العالم، وتُضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني.

وقال السفير اللوح، لـ"الدستور": "سنتحرك عاجلًا على المستوى العربي"، موضحًا أن مجلس جامعة الدولة العربية على مستوى المندوبين يعقد، اليوم الأربعاء، اجتماعًا طارئًا؛ لمناقشة التطورات الأخيرة في غزة وفلسطين باعتبار أن المجلس في حالة انعقاد دائم بقرار اتخذه المجلس أثناء بحث التطورات في المسجد الأقصى في الخامس من أبريل الماضي.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، شابين في جنين، ولقيا مصرعهما بدمٍ بارد.

المستوطنون يقتحمون الأقصى

وفي وقتٍ سابق من اليوم، اقتحمت مجموعات من المستوطنين اليهود، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن مجموعات من المستوطنين نفذت جولات استفزازية في باحات الأقصى، وأدت طقوسًا تلمودية في الجهة الشرقية منه.

وعززت قوات شرطة الاحتلال، انتشارها داخل المسجد الأقصى وعند أبوابه، ودققت في البطاقات الشخصية للوافدين إلى المسجد وضيقت عليهم، وعرقلت دخولهم إليه.