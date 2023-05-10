الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 3 متهمين لسرقتهم 10 أنابيب لحام أكسجين في منشأة ناصر

ضبط متهمين
ضبط متهمين

 تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية من ضبط 3 أشخاص (أحدهم عميل سيئ النية) لقيامهم بسرقة 10 أنابيب لحام أكسجين - كمبروسر ضغط هواء من داخل ورشة طلاء معادن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بأسلوب "كسر القفل"، واستخدام دراجة نارية تروسيكل "بدون لوحات" خاص بأحدهم، كما اعترفوا بواقعة سرقة أخرى من داخل ورشة بذات الأسلوب وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها

وتم ضبط أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بمحافظة الجيزة، بحوزته ( 2 هاتف محمول - مبلغ مالى) لقيامه بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات 2 واقعة سرقة، وضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، لقيامه بالاستيلاء على مركبة "توك توك" من أحد الأشخاص "قيادته" كُرهاً عنه وإحداث إصابته بجروح باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته.

وزارة الداخلية أنبوبة لحام أكسجين -

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