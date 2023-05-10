بـ"شاكوش".. اعترافات المتهم بتهشيم رأس شاب بالشرابية

كشفت تحقيقات نيابة الشرابية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل قتل شاب في مشاجرة بسبب موتوسيكل، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة.

وقال المتهم إن المجني عليه افتعل معه مشاجرة بسبب نور الموتوسيكل وضربه بالكرسي، ولم يشعر بنفسه سوى بالدفاع عن نفسه بمفك وجاكوش في الموتوسيكل، وعرف بعد المشاجرة أنه مات من الضربة.

تلقى قسم شرطة الشرابية، بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة ومقتل أحد الأشخاص، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.

بالفحص تبين العثور على جثة شاب مصاب بطعنة نافذة بالصدر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق.

تم التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة، وبإجراء التحريات تبين أن الشاب قتل على يد آخر في مشاجرة بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.