الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال تواصل استهداف المواطنين الفلسطينيين فى الضفة الغربية

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أكدت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية، أن القلق يتسلل إلى قلب قوات الاحتلال وأن هناك ارتباكًا في الداخل الإسرائيلي، بسبب عدم رد الفصائل الفلسطينية على الهجوم الإسرئيلي حتى الآن.

وكشفت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل رفعت حالة التأهب في مناطق غلاف غزة، فضلًا عن نزوح عدد من الإسرائيليين من مناطق الاشتباكات في المدينة، ولا تزال تبحث القيادات الفلسطينية عن تطورات الأوضاع.

وأضافت مراسلة القناة، أن قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم بلدة جنين، وأيضًا عددًا من المواقع في رام الله وأطلقت وابلًا من الرصاص صوب مركبة كان يستقلها شخصان، ما أدى إلى استشهادهما، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان في رام الله صباح اليوم، مؤكدة أن القيادة الفلسطينية تسعى في الوقت الحالي للتهدئة وتجنب التصعيد في قطاع غزة.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا عاجلًا مغلقًا، ظهر اليوم الأربعاء، لبحث التطورات في قطاع غزة.

ودعت فرنسا والصين، العضوان الدائمان في مجلس الأمن الدولي، ودولة الإمارات العضو غير الدائم في المجلس، أمس الثلاثاء، إلى عقد اجتماع عاجل مغلق لمجلس الأمن اليوم الأربعاء، لبحث التطورات في قطاع غزة.

وقال حساب بعثة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة على "تويتر"، أمس الثلاثاء: "دعت دولة الإمارات وفرنسا والصين مجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ مغلق بعد ظهر اليوم، لبحث التطورات المقلقة في قطاع غزة".

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