الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 240 ديلر مخدرات في الكعابيش بـ"كوكتيل مخدرات"

مخدرات
مخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 240 ديلر مخدرات وكمية من الحشيش والهيروين في منطقة كعابيش بالجيزة.

وتداول مستخدمون على موقع فيسبوك منشوراً لقيام بعض الأشخاص بترويج وتعاطي المواد المُخدرة بمنطقة كعابيش بالجيزة.

بالفحص وباستهداف المنطقة محل الشكوى بالعديد من الحملات الأمنية خلال الآونة الأخيرة، أسفرت عن ضبط 202 قضية اتجار بالمواد مُخدرة بإجمالي 240 متهماً وعُثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,338 كيلو جرام– كمية من مخدر الهيروين وزنت 4,901 كيلو جرام – كمية من مخدر البودر وزنت 1,968 كيلو جرام – كمية من مخدر الأيس وزنت 3,056 كيلو جرام- كمية من مخدر البانجو- 5954 قرص مخدر".

الدستور وزير الداخلية وزارة الداخلية منطقة كعابيش بالجيزة ترويج وتعاطى المواد الم خدرة

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