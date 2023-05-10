ضبط المتهمين بسرقة أجزاء من أغطية الصرف الصحى بأوسيم

كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل تداول إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعليقًا مدعومًا بمقطع فيديو يتضمن قيام شخصين يستقلان عربة "كارو" بسرقة غطاء بالوعة صرف صحى بمنطقة البراجيل بالجيزة.

وتوصلت جهود رجال الأمن إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "أحدهما له معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة، حيث تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما 3 أجولة بداخلها أجزاء صغيرة لغطاء بالوعة صرف صحى، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة المشار إليها.