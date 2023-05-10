الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": سقوط مسيرتين أوكرانيتين حاولتا استهداف قاعدة عسكرية بروسيا

سقوط مسيرتين أوكرانيتين
سقوط مسيرتين أوكرانيتين

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، عن سقوط مسيرتين أوكرانيتين حاولتا استهداف قاعدة عسكرية جنوب روسيا.

وكان أعلن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبى مستعد لتزويد أوكرانيا بمليون طلقة مدفعية.

وقال زيلينسكى - فى مؤتمر صحفى مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين في كييف - "كل يوم، تظهر أوكرانيا فعالية دفاعها ضد العدوان الروسي. كل صاروخ تم إسقاطه وكل نجاح لجنودنا في صد الهجمات الروسية هو دليل على أنه يمكننا هزيمة هذا المعتدي".

في الوقت نفسه، شدد زيلينسكي -حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- على أهمية تناسب قدرات أوكرانيا مع قدرات الاتحاد الروسي. وأضاف: "في هذا السياق ، شكرت اليوم أورسولا على استعداد الاتحاد الأوروبي لتزويد أوكرانيا بالذخيرة التي تشتد الحاجة إليها، ومليون طلقة مدفعية".

وأشار زيلينسكي إلى أنه ناقش، خلال المحادثات مع فون دير لاين، وتيرة شراء هذه الطلقات وتسليمها حيث توجد بالفعل حاجة لهذه الذخائر في ساحة المعركة.

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