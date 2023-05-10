الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان يصدر التقرير السنوي لعام 2022

سعيد عبد الحافظ رئيس
سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقي الحوار

أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان اليوم، تقريرها السنوي عن عام 2022 ليعرض أهم الإنجازات والأنشطة والتقارير التي قامت بها المؤسسة.

وتمثلت مجمل التقارير والدراسات الصادرة خلال العام 46 تقريرا وعدد 4 أوراق سياسات و131 خبر صحفي و5 لقاءات وندوات وتدريبات و2 فيديو وثائقي و4 حالات مصريين بالخارج.

ومن جانبه أكد سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان صدور التقرير السنوي عن عام 2022، وهو العام الذى شهد استمرار التحديات التي تواجه العاملين في حقل حقوق الإنسان وعلى رأس تلك التحديات ما يشهده العالم من السعي الحثيث لخلق نظام عالمي جديد وصراعات كبرى بين الدول العظمى دون الإلتفات إلى الآثار السلبية التي تنعكس على الحياة اليومية للمواطنين في كل بقاع الأرض.

وحاولت المؤسسة قدر الإمكان ممارسة دورها في لفت الانتباه لأثر تلك الصراعات وغيرها من النزاعات المسلحة على منظومة حقوق الإنسان، معربة عن أملها في قيام الدول الكبرى بتحمل مسئوليتها الأخلاقية في عدم تزكية تلك الصراعات حفاظا على الحقوق الإنسانية للشعوب في شتى أرجاء العالم.

التقرير السنوى النزاعات المسلحة حقوق الانسان مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية سعيد عبد الحافظ

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