الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المستوطنون يقتحمون الأقصى.. وقوات الاحتلال تعتقل 28 فلسطينيا من الضفة الغربية

المسجد الأقصي
المسجد الأقصي

شنت مجموعات من المستوطنين اليهود، صباح اليوم، اقتحاما للمسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن مجموعات من المستوطنين نفذت جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى، وأدت طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه.

من جانبها، قامت قوات شرطة الاحتلال بتعزيز انتشارها داخل المسجد الأقصى وعند أبوابه، ودققت في البطاقات الشخصية للوافدين إلى المسجد وضيقت عليهم، وعرقلت دخولهم إليه.

وفى سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، 28 مواطنا، من الضفة الغربية المحتلة، بينهم 6 أطفال كما اعتقلت 13 مواطنا فلسطينيا بينهم 6 أطفال فى الخليل، فيما اعتقلت 5 آخرين من نابلس، وثلاثة من رام الله، واثنين من بيت لحم.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال اثنين اخرين، و3 آخرين من مخيم طولكرم.

جلسة لمجلس الأمن بشأن التصعيد فى غزة

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة الأربعاء، لبحث تطورات الأوضاع فى الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القصف الأخير على قطاع غزة الذى أسفر عن استشهاد 15 وإصابة العشرات.

ودعت دول الإمارات وفرنسا والصين مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة مغلقة، اليوم، لبحث التطورات في قطاع غزة على خلفية التصعيد الأمني الأخير من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

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