التفاصيل الكاملة لمعرض "نقوش معاصرة" ببيت السناري من 14 لـ21 مايو

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي، بالتعاون مع أناسي للإعلام وبيت السناري بالقاهرة، معرضًا فنيًّا بعنوان "نقوش معاصرة"، وذلك الفترة من 14- 21 مايو 2023، ببيت السناري بالسيدة زينب بالقاهرة.

يفتتح المعرض في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأحد الموافق 14 مايو 2023، بحضور العديد من الشخصيات الثقافية والفنية والدبلوماسية.

يشتمل المعرض على 24 عملاً فنيًّا راقيًّا يجمع بين الرؤية التشكيلية وجماليات الحرف سواء كان منقوشًا أو مكتوبًا، إذ يضم المعرض لوحات خطية وأعمال خزفية وتشكيلات رخامية تتنوع فيها الرؤي الفنية بين الحداثة والأصالة بين المعاصرة والمحافظة على الموروث.. وأخيرًا التطوير وهو السمة الرئيسية لأعمال المعرض.

يلقي المعرض الضوء على التجربة الفنية الرائدة والمتميزة لمجموعة من الفنانين العرب والأجانب المعاصرين، حيث يتضمن مجموعة من الأعمال الفنية لأربعة من الفنانين التشكيليين من مصر والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا.

وتشارك في المعرض الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان وهي فنانة تشكيلية وكاتبة ومنتجة أفلام، وهي سفيرة فوق العادة للثقافة لدى الألكسو (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم)، واحدة من رواد العمل الثقافي والفني في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعمل من خلال تأسيسها لمؤسسة أناسي للإعلام بالتعاون مع شقيقتيها الشيخة عوشة والشيخة شمسة على نشر الثقافة والإبداع الفني من خلال إقامة المعارض الفنية وإنتاج الأفلام الوثائقية وتنظيم الحلقات النقاشية. شاركت الفنانة في العديد من المعارض الفنية في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا واسبانيا والإمارات العربية المتحدة وألمانيا والمجر (هنغاريا)، واختير عملها الفني "كيرم استيشن" ليكون ضمن مقتنيات متحف الشيخ زايد الوطني 2014. حصدت الفنانة العديد من الجوائز المحلية والعالمية مثل: جائزة المرأة العربية لعام 2015، وجائزة مهرجان العين السينمائي عام 2021.

كما يشارك في المعرض الفنانة أنتونيلا ليوني وهي فنانة إيطالية تقيم في القاهرة، حاصلة على دبلوم دراسات عليا في الفن الآسيوي وفنون العالم الإسلامي من جامعة هولواي بلندن والمتحف البريطاني، وماجستير في الفنون الجميلة للرسم الصيني في ميلانو، ودبلوم في فن الخط العربي والزخارف بأكاديمية الخليل أغا بالقاهرة.

شاركت الفنانة في العديد من المعارض والمشاريع في الأردن ومصر وباريس وبلجيكا وإيطاليا والكويت والإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية والمغرب وعُمان.

ويشارك من مصر اثنين من الفنانين هما: الفنانة هبة حلمي وهي فنانة تشكيلية مصرية، ومصممة جرافيك وخزافة. نظمت الفنانة العديد من المعارض لأعمالها الفنية بمصر، كما شاركت في العديد من المعارض الفنية الدولية في بريطانيا والنمسا. قامت الفنانة بتأليف كتاب "جوايا شهيد- فن شارع الثورة المصرية"، ورواية بعنوان "بنت الحقيبة".

وأخيرًا يشارك الفنان إسماعيل عبده من مصر بعدد من اللوحات الحروفية، وهو فنان تشكيلي مصري، حاصل على بكالوريوس التربية الفنية من جامعة الأزهر، وهو عضو في النقابة العامة للخطاطين المصريين، واللجنة العليا لملتقى القاهرة لفن الخط العربي، وينتمي الفنان إسماعيل عبدو إلى مدرسة التشكيل والتطوير مع الحفاظ على الأصولية ذات الموضوعية في إطار الرؤية الجمالية المجمع عليها.

التعاون بين مكتبة الإسكندرية وأناسى للإعلام يأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين مكتبة الإسكندرية وأناسي للإعلام بشأن تعزيز الاهتمام بالنقوش العربية في مختلف العصور.