الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نيويورك تايمز

انهيار الأسواق وأزمة دستورية.. مخاوف كارثية تهدد الولايات المتحدة بسبب أزمة الديون

الاقتصاد الأمريكي
الاقتصاد الأمريكي

وسط مخاوف من عدم سداد الديون، توقعت صحيفة نيويورك تايمز، تداعيات سلبية على اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية ما بين احتمالية انهيار أسواق الأسهم الأمريكية وإغراق العالم في أزمة مالية عالمية.

التخلف عن السداد 

وقالت الصحيفة، إن الولايات المتحدة وصلت إلى حد ديونها القانوني البالغ 31.4 تريليون دولار في 19 يناير الماضي، وتقدر وزارة الخزانة أن المناورات المحاسبية التي تستخدمها لدعم احتياطياتها النقدية يمكن أن تنفد في أقرب وقت في 1 يونيو المقبل.

وإذا لم يتم رفع سقف الدين قبل نفاد نقود الحكومة  فقد لا تتمكن من دفع جميع فواتيرها في الوقت المحدد، بما في ذلك رواتب العسكريين والمدفوعات لحاملي السندات وشيكات الضمان الاجتماعي، وما لم يتم التوصل إلى حل، يمكن لملايين الأمريكيين التوقف عن تلقي الفوائد الحكومية، ويمكن أن تنهار أسواق الأسهم، وقد تنشأ أزمة دستورية.

كما حذر مركز السياسة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وهو مركز أبحاث يتتبع الاحتياطيات النقدية للبلاد، من أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تنفذ منها الأموال تماما بين أوائل يونيو وأوائل أغسطس. 

وقالت إن المخاطر الاقتصادية ستبدأ في الارتفاع قبل نفاد الأموال وأن الوفاء بالالتزامات المالية للدولة سيصبح قريبًا أكثر صعوبة.

ومن جانبه قال شاي أكاباس، مدير السياسة الاقتصادية في مركز السياسات بين الحزبين: "الأسابيع المقبلة حاسمة لتقييم قوة التدفقات النقدية الحكومية".

مخاطر محتملة 

وقالت الصحيفة الأمريكية، إنه بمجرد استنفاد الحكومة لإجراءاتها الاستثنائية ونفاد النقد، لن تكون قادرة على إصدار ديون جديدة ودفع فواتيرها ويمكن للحكومة أن تنتهي من التخلف عن سداد ديونها إذا كانت غير قادرة على سداد المدفوعات المطلوبة لحاملي سنداتها ومثل هذا السيناريو سيكون مدمرًا اقتصاديًا ويمكن أن يغرق العالم في أزمة مالية.

وتسائلت الصحيفة، عن إمكانية فعل الحكومة أي شيء لمنع الكارثة، مشيرة إلى أنه لا يوجد دليل رسمي لما يمكن أن تفعله واشنطن ولكن الخيارات موجودة فمثلا يمكن أن تحاول وزارة الخزانة إعطاء الأولوية للمدفوعات، مثل الدفع لحاملي السندات أولاً وإذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها، الأمر الذي من شأنه أن يزعج الأسواق، فقد يتدخل الاحتياطي الفيدرالي نظريًا لشراء بعض سندات الخزانة هذه.

الديون الاقتصاد الولايات المتحدة اقتصاد الامريكية أسواق انهيار

الأكثر قراءة

المتهمة بقتل سائق توك توك بكفر الشيخ: "كان بيوصلني دايماً ففكرت في سرقته"

نائب محافظ مطروح: "لاند سكيب" بمحيط وحدات الطعام المتنقلة لاستقبال الرواد

بعد قليل.. استكمال محاكمة 7 أجانب و11 مصرياً في جلب مخدرات لمصر

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

متحدث الصحة يكشف الأسباب الكاملة لإعلان "الصحة العالمية" انتهاء طوارئ كورونا

" السياسي الشاب" بالإسكندرية: تواجد المعارضة صفعة قوية للمشككين في الحوار الوطني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

محمد عبدالعزيز

هنا الخرطوم.. من «القاهرة»

أحمد الصغير

كلمة السر فى موجات السرقة الشمالية 3

وائل لطفي

التحدى والطريق

ماجد حبته

أرقام مطمئنة نسبيًا

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: إسرائيل سترد بقوة على أى تصعيد للفصائل الفلسطينية فى غزة

استشهاد فلسطينيين اثنين فى غارة إسرائيلية ضد «خان يونس» بغزة

فرنسا تحض إسرائيل على احترام القانون الدولى الإنسانى