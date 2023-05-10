"القاهرة الإخبارية": ترقب حذر يسود قطاع غزة بعد الهجوم الإسرائيلى

قالت منى عوكل، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن قطاع غزة تسوده حالة من الهدوء على غير المتوقع، موضحة: "كان الاعتقاد السائد في فلسطين هو أن تكون الليلة الماضية حامية لرد الفصائل الفلسطينة على الهجوم الذي تعرضت له على أيدي قوات الاحتلال".

وأضافت أن العديد من العائلات والأسر الفلسطينية خرجت من منازلها خوفاً من التصعيد.

وكشفت عن أن جيش الاحتلال أعلن إغلاق المجال الجوي في محيط قطاع غزة على بعد 10 كيلومترات، موضحة أن هناك تزايدًا لحدة التوتر داخل الحكومة والشارع الإسرائيلي، بسبب تأخر رد الفصائل الفلسطينية المنتظر على عملية الاغتيال.

وفي سياق متصل، استشهد، فجر اليوم الأربعاء، مواطنان وأصيب ثالث بجروح، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة قباطية، جنوب جنين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلًا عن شهود عيان أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عددًا من منازل المواطنين في الحي الغربي وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة بشكل مفاجئ وسط تحليق مكثف للطائرات المُسيرة، وأغلقت الشوارع الرئيسية بالبلدة.

وأضافت أن قوات الاحتلال استهدفت مركبة بوابل من الرصاص في أحد شوارع البلدة، ما أدى إلى استشهاد شابين، وإصابة ثالث بجروح.