الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

الدولار
الدولار

واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه، في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، في البنوك.
وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف الدولار 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل الدولار 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع .
وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع .
وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تراجعا ما بين 6 - 9 قروش للشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 33.68 جنيه للشراء و33.86 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، 33.79 جنيه للشراء و33.98 جنيه للبيع .
وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات سعر العملة الأوروبية مقابل الجنيه 33.84 جنيه للشراء و33.96 جنيه للبيع .
وبالنسبة للجنيه الإسترليني، سجل ارتفاعا ما بين 7 - 9 قروش للشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 38.80 جنيه للشراء و38.97 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.86 جنيه للشراء و39.11 جنيه للبيع .
وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه 39.05 جنيه للشراء و39.18 جنيه للبيع .
وعربيًا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي سجل 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل 99.72 جنيه للشراء و100.63 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار الدولار الجنيه المصري صرف الدولار البنك الأهلي المصري

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