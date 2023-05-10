"القاهرة الإخبارية" تكشف ملامح الجلسة المتوقعة لمجلس الأمن بشأن التصعيد فى غزة

دعت دول الإمارات وفرنسا والصين مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة مغلقة، اليوم الأربعاء، لبحث التطورات في قطاع غزة على خلفية التصعيد الأمني الأخير من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

من جانبه، قال ياسر نور الدين، مراسل القاهرة الإخبارية، إنه قبل الإعلان عن هذه الجلسة الطارئة لمجلس الأمن بشأن التصعيد في غزة كانت هناك دعوة من البيت الأبيض لوقف التصعيد في غزة، وبالفعل كان المتحدث باسم البيت الأبيض قد تحدث في حق الإسرائيليين في الدفاع عن أنفسهم، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لها قرار راسخ في مساعدة الإسرائيليين في الدفاع عن أنفسهم ضد الهجمات الإرهابية.

وكشف مراسل القناة، أن هذه الجلسة المنتظرة في مجلس الأمن ستكون مغايرة تمامًا لهذه النظرة الأمريكية والتي لم تختلف منذ أعوام كثيرة عن مساعدة الجانب الإسرائيلي على حساب الشعب الفلسطيني المحتل، لافتًا إلى أن هذه الجلسة من المقرر أن تشهد كلمة قوية لمندوبة الإمارات لتدين وتشجب الاغتيالات والعمليات الاسرائيلية في الأراضي المحتلة باعتبارها هي الدولة العربية الوحيدة داخل مجلس الأمن.

وكانت أكدت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، لفضائية القاهرة الإخبارية، أن العدوان الإسرائيلي استهدف الأحياء السكنية والمدنيين الأبرياء، وقطاع غزة يعاني من حصار إسرائيلي خانق.

وأضافت "الكيلة" أن فلسطين بحاجة لوقفة عربية ودولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ونرحب بأي تبرعات طبية من الدول العربية لصالح الشعب الفلسطيني، موضحة أن إسرائيل تقتل في الشعب الفلسطيني دون أي حساب أو محاسبة من المجتمع الدولي، وأن المستوطنين يحملون أسلحة ويستهدفون المدنيين الأبرياء.