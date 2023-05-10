الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية التونسية تكشف تفاصيل "عملية جربة" وحصيلة الضحايا

الخارجية التونسية
الخارجية التونسية

كشفت وزارة الخارجية التونسية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة حول عملية جربة التى أسفرت عن مقتل وإصابة 12 شخصًا.

وأوضحت الخارجية التونسية، فى بيان لها اليوم، أن الضحيتين مواطن فرنسي، وآخر تونسي.

وقالت الخارجية التونسية إن عون حرس تابع للمركز البحري للحرس الوطني بأغير جربة هو الجاني فى ذلك الحادث، إذ أقدم مساء الثلاثاء على قتل زميله باستعمال سلاحه الفردي والاستيلاء على الذخيرة، ثم حاول الوصول إلى محيط معبد الغريبة وعمد إلى إطلاق النار عشوائيًا على الوحدات الأمنية المتمركزة بالمكان والتي تصدت له ومنعته من الوصول إلى المعبد وأردته قتيلًا.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن إصابة عدد 6 أعوان أمن بإصابات متفاوتة الخطورة ولقي أحدهم مصرعه، كما توفي عدد 2 من الزوار وإصابة 4 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

فيما أكدت مصادر أمنية أن الوضع حاليًا في جزيرة جربة تحت السيطرة، حيث تم تطويق الجزيرة وإيقاف حركة البطاحات.

من جانبه، ذكر موقع راديو موازييك إف إم التونسي أنه تم نقل زوار معبد الغريبة بجربة في اتجاه عدد من النزل والفنادق، وذلك على متن الحافلات.

واشنطن تدين حادث الكنيس اليهودي فى جربة

ومساء الثلاثاء، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، الهجوم على كنيس يهودي في جزيرة جربة، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى، مشيدًا بالتحرك السريع لقوات الأمن التونسية.

وصرح ميلر، فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تستنكر الولايات المتحدة الهجوم الذي وقع في تونس بالتزامن مع الزيارة السنوية التي يقوم بها اليهود من مختلف أنحاء العالم لكنيس الغريبة اليهودي".

وتابع متحدث الخارجية الأمريكية: "نقدم تعازينا للشعب التونسي ونثني على التحرك السريع لقوات الأمن التونسية".

الخارجية التونسية عملية جربة الوحدات الأمنية الداخلية التونسية تونس

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