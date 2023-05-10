البابا تواضروس وبابا الفاتيكان يترأسان الاجتماع العام (بث مباشر)

تقدم “الدستور” بثاً مباشراً للقاء البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، من ساحة القديس بطرس بالفاتيكان.

ومن المقرر أن يشارك البابا تواضروس الثاني، مع البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، في الاجتماع العام ويلقي كلمة، داخل ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.

هذا ويلتقي، غدًا الخميس، البابا فرنسيس، البابا تواضروس الثاني، فى لقاءٍ خاص، وسيتبادلان الخطابات، ثم سيقضى قائدا الكنيستين فترةَ الصلاة في كنيسة "أم المخلّص" بالفاتيكان.