محلل سياسى: الفصائل الفلسطينية تستعد لتوجيه ضربة قوية جدًا لدولة الاحتلال

قال حسن عبدو، الكاتب والمحلل السياسي، إن الفصائل الفلسطينية تستعد لتوجيه ضربة قوية جدًا لدولة الاحتلال، خاصة عقب القصف الأخير والذي استهدف الأطفال والنساء والبيوت في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، والذي كان آخره استشهاد 13 مواطنًا، وإصابة 13 شخصًا بالرصاص في نابلس بشمال الضفة، بالإضافة إلى الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى.

وقال "عبدو"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء: "إسرئيل ولدت من منطق العنف والقتل والإرهاب ولا ترى نفسها إلا بالعدوان، هي تتوغل على الدم الفلسطيني خاصة بعد صعود الصهيونية الدينية في دولة الاحتلال الإسرئيلي الذي يتبنى خطة تسمى بخطة الحسم اتجاه القدس".

وواصل: "وما يجري يوميًا في القدس من جرائم واغتيالات ميدانية مستمرة في ظل صمت دولي الذي يعطي الحقوق لهذه الممارسات ضد الشعب الفلسطيني".

وكان دعا رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" للتدخل لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلى من إقامة موقع استيطانى متاخم لقرية "سبسطية" شمال الضفة الغربية، والذى من شأن إقامته أن يتسبب بأضرار فادحة بالموقع التاريخي في القرية.

وطالب أشتية، في كلمة خلال اجتماع الحكومة الفلسطينية، أبناء الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجدهم في الوطن والشتات وأماكن اللجوء كافة، ومناصري العدالة والحرية والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني وقضيته، بالخروج في ذكرى النكبة يوم 15 مايو الجاري إلى الساحات والميادين للمطالبة برفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، وللتأكيد على حقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير ونيل الحرية.