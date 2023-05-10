الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

11 طلب إحاطة على طاولة اجتماع "إسكان النواب" اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش لجنة الإسكان في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، عدداً من طلبات الإحاطة بشأن مياه الشرب والصرف الصحي ومواعيد الانتهاء من المحطات العالقة والجاري العمل فيها منذ فترة طويلة، وإدراج بعضها فى الخطة الاستثمارية الجديدة.

وتناقش اللجنة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أسامة عبدالعاطي، بشأن عدم استكمال محطة الصرف الصحي بقرية الحجايزة- السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وكذلك عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بالوحدة المحلية بقريتي "البيضاء- ظفر" مركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى الطلب المقدم من النائبة بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بالوحدة المحلية "بقرية البلامون وكفر الروك" مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

كما تناقش اللجنة طلب من النائبة ميرفت عازر، بشأن عدم توفير وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة ميت غمر-بمحافظة الدقهلية، رغم وجود قطع أراض غير مستغلة تتبع وزارة الآثار.

وكذلك طلب من النائب محمد نجيب خالد نور الدين، بشأن أسباب تأخر تنفيذ السحارة لمرور الصرف الصحي لمركز ومدينة الجمالية- بمحافظة الدقهلية.

كما تناقش طلب النائب مكـرم رضـوان، بشأن عدم إقامة مبنى جديد لخدمة العملاء بفرع شركة مياه الشرب بمدينة بنى عبيد بمحافظة الدقهلية.

كما تبحث خلال الاجتماع طلب النائب محمد بهجت، بشأن طرح 1032 وحدة إسكان اجتماعي في إعلانين متتاليين بمركزي أرمنت والقرنة بقرية الضبعية بمحافظة الأقصر ولم يتقدم أحد لاختلاف التمويل من خمسة آلاف جنيه إلى 12 ألف جنيه.

كما تناقش طلبات النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن توفير الاعتماد المالي اللازم لإدراج نجع قبيصي ونجع السلخانة بطريق الطليحات، ضمن مشروع الصرف الصحي- مركز طهطا- بمحافظة سوهاج، وكذلك عدم ربط شبكات بعض القرى بمركز طهطا- بمحافظة سوهاج على قرية شطورة وإمداد تلك القرى بمياه الشرب، وأخيرًا طلب النائب باسم عبدالمحسن حجازي، بشأن عدم تسليم الوحدات السكنية للمواطنين بمشروع الإسكان بمحافظة كفر الشيخ.

إسكان النواب الخطة الاستثمارية الدكتور حنفي جبالي الخزانة العامة الصرف الصحي المستشار الدكتور حنفي جبالي الموازنة العامة للدولة النائبة ميرفت عازر النائب مكرم رضوان

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