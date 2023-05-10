الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خبير تربوي يكشف للدستور أهمية الحوار الوطني في تغيير منظومة التعليم للأفضل

الحوار الوطني
الحوار الوطني

يُعد الحوار الوطنى من أهم الفعاليات التى تدشنها الدولة المصرية لأنه يتطرق إلى التطوير فى كافة المجالات، وتتصدر منظومة التعليم  قائنة القضايا المطروحة للنقاش، وفى هذا السياق كشف خبير تربوى أهمية مناقشة قضية التعليم فى جلسات الحوار.

 

يقول الخبير التربوي الدكتور تامر شوقي في تصريح خاص لموقع الدستور: الحوار الوطني  يهدف إلي استكمال المسيرة الإصلاحية للدولة المصرية من خلال مناقشة القضايا الوطنية  المختلفة سواء الاجتماعية، الثقافية، السياسية، الاقتصادية والتعليمية أوالتربوية وغيرها، وأقتراح حلولا للمشكلات أجل تحقيق مستقبل أفضل. 

 

وأضاف خلال تصريحاته  :"يتضمن الحوار أطرافا تشمل مختلف فصائل المجتمع ذات خلفيات متتتوعة ( سياسية، اقتصادية، تعليمية، دينية، وغيرها ) ، ويحتل التعليم وقضاياه مساحة مهمة في جلسات الحوار الوطني بإعتباره قاطرة التقدم في المحتمع المثري، والآداة الأساسية لتحقق النهضة الشاملة".

 

واستكمل :"التعليم  يمثل منظومة تتضمن مجموعة من العتاصر ( المعلم، الطالب، المنهج، الإدارة، التقويم)  ويواجه كل عنصر من العناصر مجموعة من المشكلات والتحديات والتي تمثل موضوعا ثريا للمناقشة في جلسات الحوار  التي يمكنها تقديم حلولا أو توصيات لمشكلات مثل : عجز المعلمين، كثافة الفصول، مشاركة مؤسسات المجتمع المدني، التسرب الدراسي، تطوير المناهج، التحول الرقمي، الغش في الامتحانات، العنف داخل المدارس، الدروس الخصوصية .

واختتم تصريحاته:"لاشك أن تقديم حلول لتلك المشكلات يسهم في تغيير المنظومة التعليمية إلي الأفضل".

 

بمشاركة أطياف المجتمع كافة، ستعقد جلسات الحوار الوطني بشكل منتظم ومستمر ثلاثة أيام أسبوعياً.

ومن المقرر أن تنعقد جلسات المحور السياسي يوم الأحد، المحور الاقتصادي يوم الثلاثاء والمحور المجتمعي يوم الخميس بواقع أربع جلسات في اليوم لكل محور.

 

اقتصاد إصلاح أهمية الحوار الوطني ؤسسات المجتمع المدني الدروس الخصوصية الخصوص الخبير التربوي الحوار الوطنى

الأكثر قراءة

الحكومة تنفى رفع سعر رغيف الخبز: بـ5 قروش فقط دون أى زيادات

محافظ الإسكندرية يوجه باستمرارية مبادرة "100 مليون شجرة"

"القاهرة الإخبارية": اشتباكات عنيفة فى عدد من مناطق أم درمان والخرطوم

"طلاب من أجل مصر" يزورون مشروع صرف صحي الهجارسة بسوهاج

ضبط 240 ديلر مخدرات في الكعابيش بـ"كوكتيل مخدرات"

الناتو: حرب أوكرانيا دفعتنا لزيادة ميزانية الدفاع بشكل "لا مثيل له"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

محمد عبدالعزيز

هنا الخرطوم.. من «القاهرة»

أحمد الصغير

كلمة السر فى موجات السرقة الشمالية 3

وائل لطفي

التحدى والطريق

ماجد حبته

أرقام مطمئنة نسبيًا

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يشن هجمات موسعة ضد غزة

الجيش الإسرائيلي يستهدف عناصر للجهاد الإسلامي داخل غزة

الاتحاد الأوروبى يعرب عن "قلقه البالغ" من التصعيد الإسرائيلى فى غزة