الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية يتوجه إلى برلين للمشاركة فى اجتماع صيغة ميونخ حول عملية السلام

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية، يتوجه صباح اليوم الأربعاء، إلى برلين للمشاركة في الاجتماع الوزاري لصيغة ميونخ حول عملية السلام.

وأوضح المتحدث  باسم الخارجية، أن وزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا سوف يشاركون في الاجتماع للتباحث حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل دفع وتكثيف جهود التهدئة وخفض التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضاف أن الوضع المتفجر فى الأراضى الفلسطينية المحتلة نتيجة الاقتحامات المتكررة للقوات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية، واستهداف المدنيين خارج إطار القانون، يمثل تصعيدًا خطيرًا ينذر بخروج الوضع عن السيطرة، الأمر الذي يقتضى تكثيف جميع الجهود الدولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الفلسطينيين، والعمل المنسق بين الأطراف الفاعلة إقليميًا ودوليًا لتحقيق هذا الغرض. 

السلام سامح شكري وزير الخارجية عملية السلام ​برلين ميونيخ

الأكثر قراءة

وفاة مصاب بحادث ميكروباص طنطا أثناء محاولة إسعافه

الرادارات الحديثة تلتقط 1240 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

سعر الدولار اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 فى البنوك

«أصبحنا وأصبح الملك لله».. دعاء الصباح اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 دون مصنعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

محمد عبدالعزيز

هنا الخرطوم.. من «القاهرة»

أحمد الصغير

كلمة السر فى موجات السرقة الشمالية 3

وائل لطفي

التحدى والطريق

ماجد حبته

أرقام مطمئنة نسبيًا

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: إسرائيل سترد بقوة على أى تصعيد للفصائل الفلسطينية فى غزة

استشهاد فلسطينيين اثنين فى غارة إسرائيلية ضد «خان يونس» بغزة

فرنسا تحض إسرائيل على احترام القانون الدولى الإنسانى