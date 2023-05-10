"مستثمري أكتوبر" تطلق التيار الكهربائى لمشروع الـ150 فدان بحدائق أكتوبر

أعلنت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر برئاسة الدكتور محمد خميس شعبان عن إطلاق التيار الكهربائي بمشروع ال ١٥٠ فدان السكني العملاق الخاص بجمعية المستثمرين بمدينة ٦ أكتوبر، والذي يضم ٥١١ عمارة سكنية و٧ مناطق خدمية وتشمل مول تجاري كبير و٢ سوق تجاري ومستشفى ومدرسة دولية وحضانة ونادي رياضي اجتماعى ومسجدين.

وقال الدكتور وائل الخولي، نائب رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر وعضو لجنة الإشراف على تنفيذ المشروع، إن كومباوند المستثمرين أصبح على أتم الاستعداد لبدأ تسكين ١٢٠٠٠ أسرة مصرية بعد أن تم الإنتهاء من أكثر من 95% من كافة أعمال البنية التحتية للمشروع وإطلاق التيار الكهربائي.

كما قدم الدكتور محمد خميس شعبان الشكر والتقدير لكافة أعضاء لجنة الإشراف على مشروع مدينة المستثمرين التابعة للجمعية والتي تضم في عضويتها كلا من دكتور وائل الخولى مهندسة بسمة إدوارد، وحيد حمدى، المهندس مجدي يوحنا، عبير عصام ومحمود برعي، على ما بذلوه من مجهود فى الإشراف على هذا المشروع وتحقيق هذا الانجاز رغم التحديات الصعبة التى واجهها المشروع.