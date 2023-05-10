الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"مستثمري أكتوبر" تطلق التيار الكهربائى لمشروع الـ150 فدان بحدائق أكتوبر

التيار الكهربائى
التيار الكهربائى

أعلنت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر برئاسة الدكتور محمد خميس شعبان عن إطلاق التيار الكهربائي بمشروع ال ١٥٠ فدان السكني العملاق الخاص بجمعية المستثمرين بمدينة ٦ أكتوبر، والذي يضم ٥١١ عمارة سكنية و٧ مناطق خدمية وتشمل مول تجاري كبير و٢ سوق تجاري ومستشفى ومدرسة دولية وحضانة ونادي رياضي اجتماعى ومسجدين.

وقال الدكتور وائل الخولي، نائب رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر وعضو لجنة الإشراف على تنفيذ المشروع، إن كومباوند المستثمرين أصبح على أتم الاستعداد لبدأ تسكين  ١٢٠٠٠ أسرة مصرية بعد أن تم الإنتهاء من أكثر من 95% من كافة أعمال البنية التحتية للمشروع وإطلاق التيار الكهربائي.

كما قدم الدكتور محمد خميس شعبان الشكر والتقدير لكافة أعضاء لجنة الإشراف على مشروع مدينة المستثمرين التابعة للجمعية والتي تضم في عضويتها كلا من دكتور وائل الخولى مهندسة بسمة إدوارد، وحيد حمدى، المهندس مجدي يوحنا، عبير عصام ومحمود برعي، على ما بذلوه من مجهود فى الإشراف على هذا المشروع وتحقيق هذا الانجاز رغم التحديات الصعبة التى واجهها المشروع.

الأكثر قراءة

"المصرية للاتصالات" تُعلن نجاح الإنزال الثانى لنظام الكابل البحرى "2Africa"

إنجازات "مشروعك".. 204 آلاف مشروع توفِّر 1.6 مليون فرصة عمل

نائب محافظ مطروح: "لاند سكيب" بمحيط وحدات الطعام المتنقلة لاستقبال الرواد

مساعد وزيرة الهجرة: المركز المصرى الألمانى يعزز فرص الهجرة الآمنة للأسواق الأوروبية

متحدث الصحة يكشف الأسباب الكاملة لإعلان "الصحة العالمية" انتهاء طوارئ كورونا

المتهمة بقتل سائق توك توك بكفر الشيخ: "كان بيوصلني دايماً ففكرت في سرقته"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

محمد عبدالعزيز

هنا الخرطوم.. من «القاهرة»

أحمد الصغير

كلمة السر فى موجات السرقة الشمالية 3

وائل لطفي

التحدى والطريق

ماجد حبته

أرقام مطمئنة نسبيًا

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: إسرائيل سترد بقوة على أى تصعيد للفصائل الفلسطينية فى غزة

استشهاد فلسطينيين اثنين فى غارة إسرائيلية ضد «خان يونس» بغزة

فرنسا تحض إسرائيل على احترام القانون الدولى الإنسانى