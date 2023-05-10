الأثنين.. الكنيسة تحتفل بذكرى القديس اثناسيوس الرسولى فتعرف عليه

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأثنين المقبل بذكري مرور 50 عامًا على عودة رفات القديس أثناسيوس الرسولى.

وبالتزامن مع ذكري 50 عامًا على عودة رفات القديس أثناسيوس الرسولى، نستعرض أبرز المعلومات عنه:-

ولد القديس في الإسكندرية سنة 256، تتلمذ على أيدي معلمي المدينة قواعد النحو والمنطق والخطابة والبلاغة والفلسفة والقانون الروماني وغاص في بحار الأسفار الإلهية ثم ذهب إلى الصحراء حيث قضى ثلاث سنوات مع الأنبا انطونيوس وفى هذه الفترة أنتج كتابين أحدهما عن بطلان الأوثان، والثاني عن وحدانية الله.

موقف أثناسيوس من بدعة آريوس



عاد أثناسيوس إلى الإسكندرية وكان يؤدى خدمته الشماسية على خير وجه، يتوجه يوميًا إلى الفقراء ليطعم الجياع ويكسوا العراة ويتفقد المسجونين ويضيف الغرباء وكان يثبت من تزعزع إيمانه فأحبه الناس، وفى ذلك الحين ظهرت بدعة آريوس فتجمع ثلاثمائة وثمانية عشر أسقفًا في نيقية ليضعوا أسس للإيمان الأرثوذكسي.

اصطحبه البابا ألكسندروس إلى المجمع وتحدث أثناسيوس وأفحم آريوس وسمى بطل كنيسة المسيح واختاره الشعب والإكليروس للبطريركية في (8 بشنس سنة 44 ش.، 5 مايو 328 م.، رسموه بابا سنة 327 م.) في عهد قسطنطين قيصر وعمره 28 سنة ووضع عليه الأيدي لأول مرة خمسون أسقفًا.

وبعد ثلاث سنوات من السلام لبابوية الأنبا أثناسيوس، رسم فرومنتيوس أسقفا على الحبشة سنة 318 م، وبدأ رحلة رعوية من الإسكندرية فبعث البابا إلى معلمه الأنبا انطونيوس رسالة يطلب منه أن يغادر عزلته ويتجه مع رهبانه ليقف في وجه أريوس وأعوانه ولبى الأنبا انطونيوس نداء تلميذه فبادر بالذهاب إلى الإسكندرية في جماعه من أبنائه الرهبان واخذوا يقاومن البدعة ومبتدعيها.

تتلمذ على يد القديس انطونيوس الملقب بأبو الرهبان الذى يعتبر أول راهب فى التاريخ المسيحى نظرا لمكانته الرفيعة فى الكنيسة القبطية، فإن هناك عدد من الكنائس تتسمى باسمه فى مصر والمهجر.