الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط أطنان من الجبن الفاسد فى البحيرة

الحملة
الحملة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود أسفرت عن ضبط 16 طن جبن أبيض مجهولة المصدر، و10.4 طن جبن تركي مجهولة المصدر.

وضبطت الحملة كذلك 375 كيلوجرام زبد بقري وجاموسي غير مدون عليها أي بيانات ومجهولة المصدر، و28 علبة جبن مثلثات منتهية الصلاحية.

وضبطت الحملة محل بقالة يبيع منتجاته بسعر أعلى من السعر الرسمي، بالإضافة إلى 3 محلات بقالة لا تعلن عن أسعار منتجاتها.

تم التحفظ على المضبوطات وجار تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أزيد من السعر الرسمي التجارة الداخلية الأسواق والمحلات استهلاك الأدمي الدكتورة نهال بلبع

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