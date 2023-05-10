الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير: جمال الطبيعة جعل شرم الشيخ جاذبة للسياح من مختلف أنحاء العالم

شرم الشيخ
شرم الشيخ

قالت صحيفة "خليج تايمز"، الناطقة باللغة الإنجليزية، إنمدينة  شرم الشيخ تجذب السياح من مختلف أنحاء العالم بفضل طقسها المشمس على مدار العام وجمالها الطبيعي الخلاب، ويوجد بها منتجعات فاخرة وحياة ليلية وفرص تسوق رائعة.

وأشارت الصحيفة في تقرير، إلى أن شرم الشيخ هي مدينة منتجع يقع في شبه جزيرة سيناء، على طول ساحل البحر الأحمر، وهي وجهة سياحية شهيرة، تشتهر بمياهها الصافية، والشعاب المرجانية الخلابة، والحياة البحرية المتنوعة.

وتعد شرم الشيخ مكانا مهما ومشهورا للغطس، وذلك بفضل درجات حرارة المياه الدافئة، والرؤية تحت الماء، ووفرة الشعاب المرجانية، مما يجعلها تجربة أحواض أسماك حية لعشاق الحياة البحرية.

وتجذب شرم الشيخ السياح من جميع أنحاء العالم، وذلك بفضل طقسها المشمس على مدار العام وجمالها الطبيعي الخلاب، ويوجد بها منتجعات فاخرة وحياة ليلية صاخبة وفرص تسوق رائعة.

وسواء كنت تبحث عن الاسترخاء على الشاطئ، أو استكشاف التراث الثقافي الغني لمصر، أو الانغماس في إجازة فاخرة، فإن شرم الشيخ تقدم شيئًا للجميع وتستحق الزيارة.

ومن أفضل الطرق لتجربة جمال البحر الأحمر هي رحلة القارب، حيث تقدم العديد من مراكز الغوص والغطس رحلات قوارب الغطس بصحبة مرشدين إلى الأماكن الشهيرة مثل جزيرة تيران ومنتزه رأس محمد الوطني.

وقالت الصحيفة، إنه إذا كنت تفضل البقاء بالقرب من الشاطئ ، فهناك العديد من المواقع في شرم الشيخ حيث يمكنك الغطس من الشاطئ، فخليج نعمة هو موقع شهير للغطس على الشاطئ، ومن الممكن أيضًا إذا كنت تقيم في منتجع على شاطئ البحر، يمكنك استئجار المعدات والغطس هناك.

البحر الاحمر التراث الثقافي الحياه البحرية الخليج تايمز الشعاب المرجانية

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