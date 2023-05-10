الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تكنولوجيا

إجراء أول عملية على مستوى العالم لزراعة حاسوب في رأس حيوان

القرد أثناء العملية
القرد أثناء العملية

أجرى علماء صينيون أول عملية على مستوى العالم لزراعة حاسوب في كائن حي غير بشري (حيوان)، بتصميم شريحة يتم غرسها في الدماغ (تحت جلد فروة الرأس)، تسمح للكائن بالتحكم في ذراع آلية باستخدام عقله فقط، حيث أنهم مكنوا قردا من تحريك ذراع روبوتية باستخدام موجات الدماغ ما يتيح نقل المعلومات بين الاثنين في صياغة إشارات كهربائية.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في تقرير، إلى مشاركة باحثين في جامعة نانكاي  في العملية وأشادوا به باعتباره تقدمًا من شأنه أن يحسن حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يحول الدماغ والكمبيوتر إشارات تخطيط كهربية الدماغ إلى تعليمات التحكم الخاصة بالحيوان للإبحار عبر الجهاز مع توصيل الطعام.

 قاد العملية فريق البروفيسور دوان فنج من جامعة نانكاي  بالاشتراك مع المستشفى العام لجيش التحرير الشعبي الصيني (مستشفى 301) وشركة شينوي للتكنولوجيا الطبية المحدودة في شنجهاي.

هذه التجربة هي نتيجة أخرى تم الحصول عليها على أساس التجربة التداخلية السابقة بين الدماغ والكمبيوتر مع الحيوانات، للتعرف على إشارات تخطيط كهربية الدماغ وغيرها من التقنيات الأساسية.

وفقا للبروفيسور دوان فينج، فإن نتائج تجربة التداخل بين الدماغ والحاسوب التي أجريت في أدمغة الرئيسيات غير البشرية قد عززت من تطور التداخل بين الدماغ والحاسوب من الأبحاث المختبرية المستقبلية إلى التطبيقات السريرية.

وأضاف أن التطوير الصناعي للمؤسسات الطبية، من خلال الجمع بين الطب والصناعة لخلق علامة تجارية وطنية للمعدات الطبية المتطورة، سيكون له آفاق سوق واسعة في مجال إعادة التأهيل الطبي لأمراض الدماغ في المستقبل.

ورغم أن الباحثين لم يصدروا بعد دراسة كاملة، فإن شركات أخرى أجرت بالفعل اختبارات على زراعاتهم في البشر وقدمت أدلة على نجاحها.

الاشخاص ذوي الاعاقة الحاسوب البريطاني الحيوانات الشعبي الصيني المستشفى تكنولوجيا

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